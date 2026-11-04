Gerüchte um Callum Turner als neuen James Bond

US-Journalist Roger Friedman meldet Callum Turner als neuen 007. Zudem werden Dua Lipa und Margaret Qualley für Musik und Rolle genannt.

US-Unterhaltungsjournalist Roger Friedman behauptet, Callum Turner sei der nächste James Bond. Diese Meldung könnte die lange Wartezeit auf einen Nachfolger für Daniel Craig beenden. Friedman verweist dabei auf Gerüchte, die in Hollywood kursieren.

Details zur Besetzungsangabe

Callum Turner wird im Alter von 36 Jahren als möglicher Nachfolger gehandelt. Friedman gibt an, bereits vor mehr als 20 Jahren die richtige Spur bei Daniel Craig gehabt zu haben. Diese Erfahrung verleiht seiner aktuellen Aussage besonderes Gewicht. Die konkrete Quelle für die Information wird jedoch nicht genannt.

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Parallel zu Turner werden zwei weitere prominente Namen genannt. Dua Lipa und Margaret Qualley stehen im Fokus der Spekulationen. Es handelt sich dabei um Branchengerüchte ohne offizielle Bestätigung. Die Nennung dieser Namen markiert einen signifikanten Wandel in den Medienberichten.

Friedmans Vermutungen zu Musik und Rolle

Roger Friedman geht mit seiner Einschätzung noch einen Schritt weiter. Er vermutet, dass die Frau von Callum Turner, Dua Lipa, den nächsten Bond-Song liefern könnte. Dieser Aspekt bleibt jedoch eine persönliche Meinung des Journalisten. Es liegt keine offizielle Verbindung zwischen den beiden Künstlern vor.

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Dua Lipa wurde bereits unabhängig von Friedmans Aussage bei Wettanbietern gehandelt. Sie galt dort als mögliche Sängerin für den nächsten Titelsong. Diese Entwicklung zeigt die hohe Nachfrage nach einer passenden Interpretin für die Filmreihe.

Konkurrenz um die weibliche Hauptrolle

Auch für die weibliche Begleitung des Agenten gibt es bereits konkrete Namen. Margaret Qualley wird in diesem Kontext häufig diskutiert. Sie wurde in Wettquoten zuletzt als Favoritin für die weibliche Hauptrolle geführt.

In dieser Kategorie konkurriert sie mit anderen bekannten Namen. Konkurrentinnen sind unter anderem Sydney Sweeney und Anya Taylor-Joy. Die Positionierung von Margaret Qualley zeigt, dass castingentscheidende Faktoren bereits im Markt angekommen sind.

Status der Produktion und Verfügbarkeit

Trotz der vielen Gerüchte fehlt das Entscheidende: die offizielle Bestätigung. Die Aussagen über Callum Turner und Dua Lipa bleiben Spekulationen. Margaret Qualley ist vor allem über Wettquoten mit der Rolle verbunden. Eine endgültige Klärung steht noch aus.

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Für Fans, die die Wartezeit verkürzen möchten, bleibt die Vergangenheit zugänglich. Die bisherigen James-Bond-Filme sind aktuell bei Prime Video im Abo verfügbar. Das Angebot ermöglicht einen erneuten Blick auf die bisherigen Filme.

Wirklich fest steht bisher nur die Personalie hinter der Kamera. Denis Villeneuve wird beim nächsten James-Bond-Film Regie führen. Dies ist die einzige gesicherte Information zur zukünftigen Produktion. Alle anderen Angaben bleiben vorläufig.