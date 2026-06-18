Gerüchte um Julian Nagelsmann: Mario Basler macht Vermutungen über den Nachfolger

Julian Nagelsmann hat noch einen Vertrag als deutscher Bundestrainer bis 2028, aber es gibt Gerüchte über einen früheren Abgang. Mario Basler macht Vermutungen über den Nachfolger.

Julian Nagelsmann hat noch einen Vertrag als deutscher Bundestrainer bis 2028. Dennoch gab es zuletzt Gerüchte über einen früheren Abgang des 38-Jährigen. Mario Basler hat bereits eine Vermutung, wer der Nachfolger werden könnte.

Im September wird Nationaltrainer werden. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann das richtig gedeutet hat, prophezeit der ehemalige Fußball-Profi in der SPORT1-Sendung WM Aktuell. Basler nimmt damit Bezug auf die Aussagen von Jürgen Klopp in seiner Funktion als WM-Experte bei MagentaTV, der gesagt hat, dass Nagelsmann noch die Mannschaft aufstellen würde. Ich finde katastrophal, was da passiert ist, dass Jürgen Klopp so etwas sagt, kritisiert Basler und unterstreicht: Ich glaube, dass das schon ein Schuss in Richtung Nagelsmann war.

Nagelsmann ist seit September 2023 Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Im Januar 2025 wurde sein Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert. Damit würde sein Arbeitspapier nach der Europameisterschaft im Vereinigten Königreich auslaufen. DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte auf die Kontroverse um Klopp bereits öffentlich reagiert.

Bei euch ist Ernst ja ein bisschen schwieriger, ihr seid ja mehr für die Komik zuständig, sagte Völler bei MagentaTV in Richtung der WM-Experten Klopp und Vielleicht haben wir ja die Gelegenheit, uns noch mal zusammenzusetzen und ein paar grundsätzliche Dinge zu besprechen. Das tut ganz gut, glaube ich schon, so Völler weiter. Jürgen Klopp ist seit Januar 2025 Head of Global Soccer bei Red Bull und verantwortet dort die sportliche Ausrichtung des Konzerns





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