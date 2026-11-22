Gerwyn Price hat das Halbfinale des Grand Slam of Darts 2026 gegen Kevin Doets mit 16:13 gewonnen. Der Waliser steht nun als erster Finalist fest.

Der walisische Dart-Profi Gerwyn Price hat das Halbfinale des Grand Slam of Darts 2026 erfolgreich abgeschlossen und damit als erster Spieler den Einzug ins Finale der prestigeträchtigen Veranstaltung gesichert. Das entscheidende Match fand am Samstagnachmittag in Wolverhampton statt, wobei Price seinen niederländischen Gegner Kevin Doets nach einem spannungsgeladenen Duell mit 16:13 besiegte. Dies bedeutet für The Iceman den 19. Auftritt in einem Major-Finale seiner Karriere.

Verlauf des Spiels zwischen Price und Doets

Das Spiel begann mit einer überraschenden Dominanz des Außenseiters Kevin Doets, der durch ein frühes Break die Initiative übernahm und gegen einen noch etwas fahrig wirkenden Gerwyn Price die Kontrolle über die ersten Legs erhielt. Doch nachdem Price sein Spiel gefunden hatte, drehte er die Partie um und ging mit einer Führung von 5:4 Legs in die erste Pause. Dabei verhinderte er eine mögliche Aufholjagd seines Gegners durch einen präzisen Checkout mit einer 137er-Pfeilserie.

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Anschließend präsentierte die Nummer vier der Weltrangliste eine deutliche Machtdemonstration, indem sie sechs Legs in Folge gewann und einen Abstand von 10:4 herausspielte. Der 28 Jahre alte Doets zeigte in seinem ersten Major-Halbfinale jedoch unerbittlichen Widerstand und kämpfte sich trotz der Rückstände auf 9:11 heran, was das Match erneut in die Schlussphase brachte.

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Wichtige Entscheidungen im entscheidenden Moment

Die Vorentscheidung fiel in einem nervenaufreibenden Moment bei einem Stand von 14:12 für Price, als Kevin Doets in zwei aufeinanderfolgenden Aufnahmen seine Chance zum Ausgleich vergab. Das entscheidende Leg endete mit Finishing-Möglichkeiten für beide Seiten, doch Gerwyn Price behielt am Ende die Nerven und sicherte sich den Sieg. Zusätzlich sorgte ein tierischer Besucher für einen amüsanten Einschub, als eine Wespe auf der Bühne in Wolverhampton Price kurzzeitig aus dem Rhythmus brachte, ohne sein Spiel jedoch nachhaltig zu stören.

Prognose für das Finale im Alexandra Palace

Mit diesem Sieg qualifiziert sich Gerwyn Price für das Finale des Grand Slam of Darts 2026, das traditionell im historischen Rahmen des Alexandra Palace in London ausgetragen wird. Für Kevin Doets bleibt das Halbfinale als großer Erfolg seiner bisherigen Laufbahn im Gedächtnis, während sich das Augenmerk nun vollständig auf den walisischen Star richtet, der um den Titel und das damit verbundene Preisgeld kämpfen wird.