Gerwyn Price unterlief ein massiver Rechenfehler beim Finish im Grand Slam of Darts, den TV-Experte Max Hopp übersah. Details zur Verwirrung und dem Gewinn.

Während des Grand Slam of Darts geschah eine Szene, die selbst erfahrene Experten in Erstaunen versetzte: Der walisische Dart-Profi Gerwyn Price unterlief ein eklatanter Rechenfehler beim Finaleinwurf. Statt das Leg korrekt zu beenden, zielte er auf eine andere Dreiblattscheibe, als es das verbleibende Punktekonto eigentlich erforderte. Trotz dieses offensichtlichen Taktikfehlers endete das Leg für ihn als Sieg, ohne dass die Kontrolleure oder Zuschauer den Fehler sofort registrierten.

Der Rechenfehler im Detail

Die Situation ereignete sich, als Gerwyn Price noch 135 Punkte auf der Stele stehen hatte, um sein Leg zu gewinnen. Normalerweise ist 135 ein Standardfinish, das durch die Wurfscheiben Triple 19, Triple 19 und anschließend die Doppel 15 geschlossen wird. Price traf die erste Scheibe mit einer Triple 19, was 57 Punkte bedeutete. Damit blieben ihm noch 78 Punkte übrig, die er über Triple 18 und die Doppel 12 schließen müsste, um das Spiel korrekt zu beenden. Stattdessen entschloss sich Price, direkt auf die Doppel 20 zu werfen und traf diese auch. Dieser Wurf wäre theoretisch nur die Hälfte der benötigten Punkte, aber er wurde als Abschluss akzeptiert.

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Verwirrung bei Max Hopp

Der TV-Experte und ehemalige Profi Max Hopp, der das Spiel analysierte, gab später zu, dass er verwirrt war und den Fehler zunächst nicht korrekt einordnen konnte. Hopp erklärte später, er habe in dem Moment nur "135" ausgerufen, sei aber über den weiteren Verlauf irritiert gewesen. Die Kameraführung unterstützte die Verwirrung, indem sie nach dem ersten Wurf erneut eine Grafik einblendete, die Triple 19, Triple 18 und Doppel 12 zeigte - was mathematisch 78 Punkte ergäbe. Hopp verwies darauf, dass diese Kombination ebenso gespielt werden kann, Price sich aber im entscheidenden Moment für eine andere Strategie entschied, was ihn als Caller zunächst ins Zweifeln brachte.

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Warum der Fehler unbemerkt blieb

Trotz der offensichtlichen Diskrepanz zwischen der mathematisch korrekten Lösung und Price' gewähltem Weg, wurde das Leg von den offiziellen Callern nicht unterbrochen. Max Hopp räumte ein, dass selbst er und seine Kollegen auf dem Schlauch standen. Der Grund hierfür lag in der mentalen Vorbereitung auf das nächste Spiel. Da Price das Leg aufgrund seiner üblichen Dominanz und Geschwindigkeit ohnehin gewann, gingen alle Beteiligten gedanklich bereits zum nächsten Leg über. Dieser automatische Modus sorgte dafür, dass der Fehler an den offiziellen Stellen einfach durchgewinkt wurde, obwohl es sich um einen klaren Rechenfehler handelte.

Folgen und Analyse des Spiels

Das Spiel ging schließlich mit einem klaren Sieg von 5 zu 3 für Gerwyn Price zu Ende. Erst in der nachfolgenden Analyse wurde die Anomalie detailliert beleuchtet. Hopp betonte, dass dies eine seltene Situation sei, die er in seiner Karriere noch nie zuvor gesehen habe. Der Fehler von Price, auf Doppel 20 statt auf das korrekte Doppel 15 für das 135er-Finish zu zielen, bleibt ein kurioses Beispiel für die psychologische Belastung und die schnelle Verarbeitung im Profidartsport. Es zeigt, wie selbst Experten bei hohem Tempo und der Gewissheit eines Sieges kurzfristig blinde Flecken entwickeln können, was die Faszination und Komplexität der Sportart unterstreicht.