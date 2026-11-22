Gerwyn Price und Gian van Veen erreichen das Grand-Slam-of-Darts-Finale. Der Waliser besiegte Kevin Doets, van Veen setzte sich gegen Michael van Gerwen durch.

Der walisische Dartprofi Gerwyn Price und der niederländische Vizeweltmeister Gian van Veen haben am Samstagnachmittag in Wolverhampton die Finalteilnahme am Grand Slam of Darts gesichert. Price bezwang Kevin Doets knapp mit 16:13, während van Veen das zweite Halbfinale gegen Michael van Gerwen mit 16:11 für sich entschied. Damit trifft der ehemalige Weltmeister auf seinen Landsmann und Rivalen im entscheidenden Duell um den Turniersieg.

Preis besiegt Doets nach hartem Kampf

Gerwyn Price stand am Samstagnachmittag im Alexandra Palace in Wolverhampton gegen den 28-jährigen Niederländer Kevin Doets. Doets übernahm als Außenseiter nach einem frühen Break früh die Initiative gegen einen fahrig startenden Price. Der Waliser fand jedoch besser ins Spiel und drehte die Partie mit einem eigenen Break. Er ging mit einer 5:4-Führung in die erste Pause, nachdem er eine Aufholjagd des Gegners mit einem Checkout über 137 Punkte verhindert hatte.

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Price präsentierte sich daraufhin als dominante Nummer vier der Weltrangliste. Er gewann sechs Legs in Folge und zog deutlich auf 10:4 davon. Doets zeigte jedoch immense Härte und kämpfte sich in seinem ersten Major-Halbfinale auf 9:11 heran. In einem zitterigen Leg, in dem beide Spieler Finishing-Möglichkeiten hatten, fand Price das bessere Ende. Die Vorentscheidung fiel bei 14:12 für Price, als Doets zwei Aufnahmen lang seine Break-Chance vergab.

Auch eine kleine Störung durch ein Tier auf der Bühne störte Gerwyn Price nicht im Geringsten. Eine Wesse flog kurz über die Bühne und brachte den Waliser bei der Pfeilaufnahme kurz aus dem Rhythmus, was bei den Zuschauern für Amüsement sorgte. Price ließ sich jedoch nicht aus der Bahn werfen und sicherte sich den 19. Einzug in ein Major-Finale seiner Karriere. Der Sieg gegen Kevin Doets bedeutete zudem den Einzug ins Finale gegen Gian van Veen.

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Van Veen setzt sich gegen van Gerwen durch

Im zweiten Halbfinale trafen die beiden Niederländer Gian van Veen und Michael van Gerwen aufeinander. Das Match entwickelte sich von Beginn an extrem umkämpft. Van Veen nahm van Gerwen beim Stand von 2:1 erstmals den Aufschlag ab. Van Gerwen konterte direkt vor der ersten Pause mit einem Re-Break, doch insgesamt blieben die hohen Scores aus. Beide Spieler produzierten einige Fehler auf die Doppel und spielten unter ihren eigentlichen Möglichkeiten.

Die Spannung blieb erhalten, da keiner der Kontrahenten sich entscheidend absetzen konnte. Mit einer 8:7-Führung für Gian van Veen ging die dritte Session zu Ende. Auch zu Beginn der vierten Session änderte sich das Bild zunächst nicht. Van Veen gelang es jedoch, erstmals Luft zwischen sich und seinen Kontrahenten zu bringen. Ein Break zum 9:7 und die Ausnutzung mehrerer ausgelassener Doubles von van Gerwen brachten Van Veen den nächsten Anwurf. Er stellte auf 10:7.

In der fünften Session folgte ein kurzes Break-Festival, bevor Michael van Gerwen einen schweren Patzer leistete. Acht Punkte mit drei Darts konnte der ehemalige Weltmeister nicht checken. Van Veen nutzte dies, brachte sein Anwurfleg durch und stellte auf 13:10. Direkt danach folgte ein 100-Punkte-Checkout von Van Veen, der van Gerwen erneut den Aufschlag nahm. Der 14:10-Stand bedeutete die Vorentscheidung.

Ausblick auf das Finale mit hohen stakes

Gian van Veen sicherte sich mit dem 16:11-Sieg den Einzug ins Finale. Er traf damit auf Gerwyn Price, der sich mit 16:13 gegen Kevin Doets durchgesetzt hatte. Das Finale wird am kommenden Tag ausgetragen. Der Sieger wird als Turniersieger des Grand Slam of Darts gekürt. Die Teilnehmer haben im Vorfeld der Finalveranstaltung alle Details zum Modus und den Preisgeldern geprüft. Deutsche Spieler waren in diesem Turnierzyklus nicht im Fokus der Halbfinals.

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Gerwyn Price feiert damit seinen 19. Einzug in ein Major-Finale. Gian van Veen hingegen ist der zweite Niederländer im Finale nach Michael van Gerwen, der in diesem Jahr bereits das Finale erreichte, aber unterlag. Das Duell zwischen Price und van Veen verspricht Spannung, da beide Spieler über immense Erfahrung und technische Präzision verfügen. Das Spiel wird live im TV und im Joyn-Livestream übertragen. Die Erwartungen an das Finale sind hoch, da beide Spieler in ihrer Form am Samstagnachmittag überzeugten. Wer das Turnier gewinnt, wird noch entschieden.