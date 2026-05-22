Gerwyn Price wirft Fan aus Halle, verliert Halbfinale

Gerwyn Price wirft einen Fan aus der Halle, nachdem dieser zwischen dem Dartsmatch und einen Wurf츠etz sich. Schiedsrichter Owen Binks weist daraufhin die Security an, den betreffenden Fan samt Begleitung aus der Halle zu bringen.

Weil er sich durch Zwischenrufe eines Fan s gestört fühlte, lässt Gerwyn Price ihn aus der Halle werfen. Das Halbfinale gegen Stephen Bunting verliert der Waliser trotzdem.

Beim Stand von 2:1 für den Waliser unterbrach dieser plötzlich das Match, als Bunting bereits zum Wurf ansetzten wollte. Price zeigte zur Tribüne auf einen Zuschauer in der ersten Räke, von dessen Zwischenrufen er sich offensichtlich irritiert fuhr. Schiedsrichter Owen Binks wies daraufhin die Security an, den betreffenden Fan samt Begleitung aus der Halle zu bringen - begleitet von lautem Jubel des Publikums.

Bunting gewinnt nach Zwischenfall das Halbfinale Erst als der Unruhestifter die Halle verlassen hatte, konnte das Match fortgesetzt werden. Bunting gewann am Ende nicht nur das Halbfinale mit 6:3, sondern auch noch das folgende Finale gegen Zum Einzug in die entscheidenden Playoffs in der kommenden Woche in London reichte es für den Engländischen dennoch nicht - im Gegensatz zu Price. Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube





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Darts Halbfinale Gerwyn Price Stephen Bunting Fan Interruption

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