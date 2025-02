Gesa Krause im VOGUE-Interview über Mutterschaft, Transformation und mentale Herausforderungen

Gesa Krause, deutsche Leichtathletin und On-Athletin, spricht im VOGUE-Interview über die Veränderungen, die sich durch Mutterschaft in ihrem Leben ergeben haben, und wie sie ihren Umgang mit Leistungssport und dem Sport-Business angepasst hat. Außerdem wird die neue Kampagne von On, 'Soft Wins', vorgestellt, die die 'Go Hard'-Mentalität im Laufsport hinterfragt und mehr Achtsamkeit und Freude an kleinen Erfolgen im Fokus stellt.

Selbstmitgefühl, Gemeinschaft, Unbeschwertheit, Achtsamkeit . Alles nicht unbedingt Attribute, die man unmittelbar mit dem Bild von Profisportler:innen verbindet. Vor allem von Läufer:innen scheint gemeinhin erwartet zu werden, leidensfähig zu sein und stets an die eigenen körperlichen Grenzen zu gehen. Eine Erfahrung, die mit Sicherheit auch Gesa Krause schon das eine oder andere Mal gemacht haben wird.

Bereits im Alter von acht Jahren begann die heute 32-Jährige mit Leichtathletik, bald schon wurde ihr Talent für das Laufen erkannt. In ihrer Spezialdisziplin, dem 3000-Meter-Hindernislauf, hat Gesa Krause mittlerweile zahlreiche Bestzeiten aufgestellt und nationale wie internationale Titel gewonnen. Seit 2016 hält sie den deutschen Rekord, im selben Jahr sowie 2018 konnte sie sich Gold bei den Europameisterschaften sichern. Hinzu kommt je eine Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2019. Ende April 2023 wurde Gesa Krause Mutter einer Tochter. Mama zu sein, sei schon immer ihr Traum gewesen, so die Leichtathletin im Gespräch mit VOGUE. Dennoch habe sich durch Schwangerschaft und Geburt natürlich viel verändert – auch ihr Umgang mit dem Leistungssport: 'Wissen Sie, als Sportler:in stellt man sich selbst eigentlich immer an erste Stelle. Es geht um das individuelle Streben nach Perfektion. Man ist sehr fokussiert, manchmal auch verbissen', erzählt sie im Laufe des Interviews. Nun, als Mama, scheint Gesa Krause zwar immer noch ehrgeizig zu sein und nach Bestleistungen zu streben, es wirkt aber so, als habe sie gelernt, sanfter und achtsamer mit sich und ihren sportlichen Leistungen umzugehen. Eine Botschaft, die auch im Mittelpunkt der neuen Kampagne der Schweizer Sportmarke On steht, zu deren Athlet:innen Gesa Krause gehört. Unter dem Motto 'Soft Wins' soll mit der Unterstützung des flauschigen Sesamstraße-Charakters Elmo die im Laufsport verbreitete 'Go Hard'-Mentalität hinterfragt werden. Läufer:innen sollen vielmehr dazu ermutigt werden, kleine Erfolge zu feiern, Lauferlebnisse unbeschwert zu genießen und die Verbundenheit mit der Community zu zelebrieren. On und die zur Marke zugehörigen Athlet:innen seien überzeugt, 'dass Gewinnen mehr ist als nur das Durchhalten von Intensität. 'Soft Wins' feiert die Idee, dass persönliche Erfolge nicht nur im Erreichen grosser Ziele liegen, sondern auch in den kleinen Momenten auf dem Weg dorthin', wie es in der Pressemitteilung zur Kampagne heißt, in deren Rahmen auch der neue Laufschuh 'Cloudsurfer 2' vorgestellt wurde. Welche kleinen und großen Ziele sich Gesa Krause für 2025 vorgenommen hat, wie das Training in der Schwangerschaft aussah und warum die On-Athletin vermehrt auf Straßenlauf setzt, lesen Sie im VOGUE-Interview. Läuferin und On-Athletin Gesa Krause im VOGUE-Interview: 'Das Jahr 2025 sehe ich als transition year





