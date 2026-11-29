GESAMT-ROUNUP: Union verlangt von Schweitzer Korrekturen am Rentenkonzept

BERLIN - Im schwarz-roten Rentenstreit verlangt die Union deutliche Korrekturen am Reformkonzept von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer . Fraktionschef Thorsten Frei sagte im ARD-"Bericht aus Berlin", es gebe"ordentlichen Nachbesserungsbedarf".

Der Entwurf sei"nichts, was generationengerecht ist und die Finanzierung der Rentenreform gewährleistet". Dagegen wirbt die SPD für eine Lösung auf Basis des vorliegenden Konzepts.

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"Der Vorschlag ist ein kluger Kompromiss", sagte der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Lars Klingbeil der"Rheinischen Post". Schweitzer, der erst seit Mitte Oktober im Amt ist, hatte am Freitag einen Gesetzentwurf in die interne Abstimmung der Regierung gegeben. Im Blick steht dabei auch der größte Streitpunkt zwischen den Koalitionspartnern - die frühere Rente, die besonders langjährig versicherte Arbeitnehmer nach 45 Beitragsjahren ohne Abschläge bekommen können . Sie soll nach Schweitzers Entwurf im Kern bestehen bleiben.