Eine Scheune gerät in Vollbrand. Das Feuer beschädigt Fahrzeuge und mehrere umliegende Gebäude, darunter drei Wohnhäuser. Die Ermittler prüfen eine mögliche Ursache.

Eine Scheune gerät in Vollbrand. Das Feuer beschädigt Fahrzeuge und mehrere umliegende Gebäude, darunter drei Wohnhäuser. Die Ermittler prüfen eine mögliche Ursache. Königheim - Bei einem Scheunenbrand in Königheim ist ein geschätzt er Schaden von drei Millionen Euro entstanden.

Durch das Feuer seien auch drei Wohnhäuser in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte ein Polizeibeamter. In der Scheune brannten zudem ein Auto und ein Roller aus, wie die Polizei mitteilte. Das genaue Schadensausmaß ist nach den Angaben der Polizei bisher nicht bekannt. Der Schaden wird aber bereits auf drei Millionen Euro geschätzt, hieß es.

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Die Scheune war demnach von mehreren Häusern umringt. In der Nacht fing sie laut dem Beamten Feuer und stand schließlich in Vollbrand. Drei Wohnhäuser, ein Nebengebäude und eine Werkstatt seien durch den Brand beschädigt worden. Die Häuser brannten nicht ab, seien aber nicht mehr bewohnbar, erklärte der Beamte.

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Verletzt wurde demnach niemand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Warum das Feuer ausbrach, ist laut dem Polizeibeamten noch unklar. Die Ermittlungen laufen demnach.

Brandstiftung sei aber ausgeschlossen. Ein Räucherschrank, der nicht ganz aus war, könnte den Angaben zufolge die Ursache gewesen sein. Erste Ermittlungen würden darauf hindeuten.