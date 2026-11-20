In Texas wurde Reinaldo Dennes hingerichtet, doch die Prozedur dauerte über eine Stunde. Der Verurteilte litt unter starken Schmerzen, während Beamte von korrekt durchgeführten Vorschriften sprachen.

Die Hinrichtung des siebzigjährigen Raubmörders Reinaldo Dennes in einem Gefängnis in Texas hat erneut schockierende Bilder einer möglicherweise verpfuschten Exekution hervorgerufen. Am Donnerstag wurde Dennes mit der Todesspritze hingerichtet, doch anstatt eines schnellen Todes entwickelte sich die Situation zu einem einstmündigen Martyrium. Der Prozess war von schmerzerfüllten Schreien und Gebeten an Gott geprägt, die die Atmosphäre im Raum belasteten.

Ein mörderischer Überfall im Jahr 1996

Dennes wurde wegen eines Mordes hingerichtet, der sich vor vielen Jahren ereignete. Im Jahr 1996 wurde Janos Szucs, ein Diamantenhändler aus Boston, tot in seinem Büro aufgefunden. Sein Körper wies mehrere Schusswunden auf, was die Fahndung intensivierte. Die Spur führte schließlich zu Reinaldo Dennes, der dafür verantwortlich gemacht und zum Tode verurteilt wurde. Die Justiz in Texas zog nun die Konsequenzen für dieses lange zurückliegende Verbrechen.

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Religiöse Abschiedsworte vor dem Exekutivbefehl

Vor der Hinrichtung gab der Verurteilte eine kurze Erklärung ab, die tief in seine persönliche Welt blicken ließ. Er wollte, dass seine Angehörigen wussten, dass er in den vergangenen dreißig Jahren gesegnet gewesen sei. Dennes betonte, die Liebe des Vaters zu kennen und sich als dessen Sohn zu fühlen. Diese spirituelle Verbindung schien ihm Halt in den letzten Momenten zu geben.

Dann wandte er sich direkt an den Gefängnisdirektor und sagte die Worte: Los, Gefängnisdirektor. Mit diesem Signal startete die Exekution, die jedoch schnell ihre geplante Routine verlor. Anstatt der erhofften Stille trat sofort eine Prozedur voller Schreien ein, die das gesamte Personal im Raum erschreckten und die Würde des Moments unterminierten.

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Eine Stunde der Qualen und medizinische Kontroversen

Dennes stieß einen Fluch aus und flehte den Vater an, diese Schmerzen von ihm zu nehmen. Immer wieder rief er: Lass mich gehen, Vater. Er beschrieb körperliche Leiden, indem er schrie: Mein rechtes Bein bringt mich um. Er charakterisierte das Gefühl als Krampf und stöhnte nach einem weiteren Fluch. Er äußerte Zweifel, dass das Normal sei und bat darum, nicht so leiden zu müssen.

Erst nach einiger Zeit wurde Dennes leiser, er stöhnte nur noch und begann zu schnarchen. Um 19.09 Uhr erklärten ihn die Ärzte im Gefängnis von Huntsville für tot. Die Behörden betonten, dass bei der Hinrichtung alle Vorschriften befolgt worden seien. Eine offizielle Beamtin räumte jedoch ein, dass es mehrere erfolglose Versuche gegeben habe, eine geeignete Vene zu finden.

Schwierigkeiten bei der Venenwahl und Vorwürfe

Es gelang dem Hinrichtungsteam erst spät, die Nadeln in Dennes' linken Fuß und auf der linken Seite seines Halses einzuführen. Diese medizinischen Schwierigkeiten trugen maßgeblich zur Verlängerung der Prozedur bei. Die Beamtin Hernandez deutete an, dass Dennes die Schmerzen möglicherweise übertrieben habe. Sie verwies darauf, dass der Verurteilte bereits vor dem Einsetzen der Medikamentengabe über Schmerzen geklagt habe.

Er habe auch an Stellen Schmerzen angegeben, an denen gar keine Infusion lag. Hernandez bestätigte: Ich denke, ja, es gab entsprechende Vorwürfe. Diese Aussage wirft die Frage auf, inwieweit die berichteten Qualen mit den tatsächlichen physiologischen Reaktionen übereinstimmten. Die Darstellung der Ereignisse bleibt dennoch ein zentrales Element der öffentlichen Debatte.

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Nationale Bedeutung und weitere Fälle in den USA

Dieser Vorfall erinnert an die gescheiterte Hinrichtung der Mörderin Christa Pike, die in der Vergangenheit für ähnliches Aufsehen sorgte. Dennes war an diesem Tag die zweite Person, die in den USA hingerichtet wurde. Die Häufigkeit der Vollstreckungen bleibt ein Thema nationaler Diskussionen. Jeder Fall bringt die ethischen und praktischen Aspekte der Todesstrafe erneut auf die Tagesordnung.

Florida richtete am Donnerstag mit Thomas Mitchell Overton bereits den zwanzigsten Häftling des Jahres hin. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Texas und andere Bundesstaaten weiterhin aktiv die Todesstrafe anwenden. Die Unterschiede in den Abläufen zwischen den Bundesstaaten können jedoch erheblich sein. Die Details im Fall Dennes dienen als warnendes Beispiel für künftige Prozeduren.