Am 26. November 1976 wurde Microsoft zur Marke und am 26. November 2003 einigte sich das DVD-Forum auf den HD-DVD Standard. Ein Rückblick auf diese zwei technologischen Meilensteine.

Am 26. November 1976 wurde der Unternehmensname Microsoft zur eingetragenen Marke, nachdem Bill Gates 1975 das Studium abgebrochen hatte, um gemeinsam mit Paul Allen in New Mexico ein Unternehmen zu gründen. Dieses Unternehmen vertreibt zunächst Software für den Heimrechner Altair 8800, wobei der Name Micro-Soft im November 1975 in einem Brief von Gates an seinen Kollegen zum ersten Mal erwähnt wurde.

Markenrechtlicher Meilenstein für Microsoft

Microsoft existiert bereits seit über einem Jahrzehnt vor der offiziellen Eintragung, doch der 26. November 1976 markiert den rechtlichen Startschuss als eingetragene Marke. In den folgenden Jahrzehnten wird dieser Markenname zu einem der bekanntesten und wertvollsten weltweit, was die frühzeitige Gründung in New Mexico zu einem der wichtigsten Ereignisse der Computergeschichte macht.

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Entscheidung für den HD-DVD Standard im Jahr 2003

Die DVD braucht einen Nachfolger und am 26. November 2003 ist er gefunden, als das DVD-Forum, das über den Datenträgerstandard wacht, sich für den von NEC und Toshiba eingebrachten Vorschlag der HD-DVD entscheidet. Damit setzt sich dieses Format gegen die konkurrierenden Entwürfe der Blu-ray-Disc und der chinesischen EVD durch, wobei alle drei Formate auf blaue Laserdioden setzen und dadurch höhere Kapazitäten als die alte DVD erreichen.

Technische Spezifikationen und Marktkonkurrenz

Auf einer Datenschicht bringt eine nicht wiederbeschreibbare HD-DVD 15 Gigabyte unter, was genug für Videomaterial mit HD-Auflösung ist. Das DVD-Forum hatte an diesem Tag die Macht, den Standard zu bestimmen, und die Entscheidung fiel eindeutig für die von NEC und Toshiba entwickelte Technologie, welche die Kapazitätsgrenzen der bestehenden DVD-Technologie sprengen sollte.

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Das Ende des HD-DVD Formates durch Toshiba

Doch trotz des offiziellen Segens des DVD-Forums setzt sich das Format nicht durch, und im Februar 2008, keine zwei Jahre nach Einführung der ersten HD-DVD-Geräte, verkündet Toshiba den Rückzug. Damit ist die HD-DVD am Ende, was bedeutet, dass sich der Markt trotz der technischen Leistungsfähigkeit von 15 Gigabyte pro Ebene nicht für diesen Standard entscheiden konnte.

Jahrestage als Blick in die Computergeschichte

Die Geburt von Microsoft und der HD-DVD geschah am 26. November, was jeden Tag PC Games Hardware einen Blick zurück in die noch junge, aber bewegte Geschichte des Computers wirft. Diese beiden Ereignisse aus den Jahren 1976 und 2003 zeigen, wie sich Technologien etablieren oder scheitern, unabhängig davon, ob sie von der Industrie offiziell unterstützt werden oder nicht.