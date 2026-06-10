Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft: Von 1934 bis 1990

Ein Rückblick auf die bedeutendsten Weltmeisterschaften zwischen 1934 und 1990, mit Fokus auf politische und sportliche Höhepunkte.

Die Fußball - Weltmeisterschaft 1934 in Italien war die zweite Austragung des Turniers und bereits von 16 Nationen besucht. Allerdings lag ein dunkler Schatten über dem Event, da der italienische Diktator Benito Mussolini die WM propagandistisch für seine Zwecke nutzte.

Die italienische Nationalmannschaft krönte sich im Finale mit einem 2:1-Sieg gegen die Tschechoslowakei zum Weltmeister. Deutschland sicherte sich damals den dritten Platz durch ein 3:2 gegen Österreich. Vier Jahre später, 1938 in Frankreich, wiederholte Italien den Erfolg und gewann das Finale gegen Ungarn mit 4:2, womit es den zweiten Titel in Folge holte. Die für 1942 geplante WM fiel dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer und wurde abgesagt.

Erst 1946 tagte der FIFA-Kongress wieder, um die nächste Austragung zu planen. Das Turnier 1950 in Brasilien wurde in einer Endrunden-Gruppe ausgetragen, in der Uruguay, Schweden und Brasilien gegeneinander antraten. Uruguay setzte sich mit zwei Siegen und einem Unentschieden durch und holte den Titel. Die WM 1954 in der Schweiz war die erste, die offiziell als Fußball-Weltmeisterschaft bezeichnet wurde. 16 Nationen traten an, darunter erstmals wieder die Bundesrepublik Deutschland.

Die DFB-Elf gewann das Turnier gegen alle Erwartungen und besiegte im Finale Ungarn nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2. Dieses Spiel ging als Wunder von Bern in die Geschichte ein. Eigentlich wäre nach der Schweiz ein südamerikanisches Land an der Reihe gewesen, aber Schweden war der einzige Bewerber und erhielt den Zuschlag für 1958. In Schweden gewann Brasilien seinen ersten Weltmeistertitel durch einen 5:2-Sieg im Finale gegen Gastgeber Schweden.

Nach zwei Turnieren in Europa war 1962 wieder Südamerika an der Reihe. Chile setzte sich überraschend gegen Argentinien durch und gewann sogar das Spiel um Platz drei. Im Finale bezwang Brasilien die Tschechoslowakei mit 3:1 und verteidigte als zweite Nation nach Italien den Titel. 1966 fand die WM in England statt, unter dem Motto 100 Jahre Fußball in England, da der englische Fußballverband 1863 gegründet worden war.

England spielte sich bis ins Endspiel und gewann mit 4:2 gegen die Bundesrepublik Deutschland, wobei das umstrittene Wembley-Tor für das zwischenzeitliche 3:2 sorgte. Nach den Olympischen Spielen 1968 wurde 1970 die WM in Mexiko ausgetragen. Kurios war, dass erstmals Auswechslungen erlaubt waren; zuvor mussten Mannschaften bei Verletzungen in Unterzahl spielen. Im Finale standen sich Brasilien und Italien gegenüber, und Brasilien gewann mit 4:1.

Es war Brasiliens dritter Titel in vier Turnieren und der dritte für Pelé, der bis heute der einzige Spieler ist, der dreimal Weltmeister wurde. Die zehnte WM 1974 wurde in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin ausgetragen. Für dieses Turnier wurde ein neuer WM-Pokal entworfen, der bis heute verwendet wird. Gastgeber Deutschland gewann im Finale mit 2:1 gegen die Niederlande.

Bereits 1966 hatte Argentinien den Zuschlag für 1978 erhalten. Das Land stand wegen der Militärdiktatur seit 1976 in der Kritik, doch das Turnier verlief ohne größere Zwischenfälle. Argentinien besiegte im Finale die Niederlande mit 3:1 und wurde nach Uruguay und Brasilien der dritte südamerikanische Weltmeister. Neben den Vergaben für 1974 und 1978 wurde 1966 auch die WM 1982 an Spanien vergeben, das 16 Jahre Vorbereitungszeit hatte - länger als jede andere Nation.

Erstmals traten 24 Mannschaften an. Im Finale im Santiago Bernabéu gewann Italien gegen die Bundesrepublik Deutschland mit 3:1 und feierte seinen dritten Titel. 1986 sollte die WM in Kolumbien stattfinden, aber das Land zog 1982 als Gastgeber zurück, weil es die finanziellen und infrastrukturellen Anforderungen nicht erfüllen konnte. Mexiko sprang ein. Im Finale gewann Argentinien mit 3:2 gegen die Bundesrepublik Deutschland, das damit das zweite WM-Finale in Folge verlor.

Zuvor hatte sich Argentinien im Viertelfinale mit der legendären Hand Gottes von Diego Maradona gegen England durchgesetzt. 1990 fand die WM zum zweiten Mal in Italien statt. Gastgeber Italien gewann das Spiel um Platz drei gegen England mit 2:1. Im Finale besiegte die Bundesrepublik Deutschland Argentinien mit 1:0 und holte den dritten Titel





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