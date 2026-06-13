Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft: Von 1934 bis 1990

Ein Überblick über die Fußball-Weltmeisterschaften von 1934 in Italien bis 1990 in Italien, mit Höhepunkten wie dem Wunder von Bern, der Hand Gottes und den Triumphen von Brasilien und Argentinien.

Die Fußball-Weltmeisterschaft hat eine bewegte Geschichte, die von politischen Einflüssen, sportlichen Sensationen und unvergesslichen Momenten geprägt ist. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die wichtigsten Turniere von 1934 bis 1990. 1934 fand die zweite WM in Italien statt, diesmal mit 16 Teilnehmern.

Das Turnier stand jedoch im Schatten der Propaganda des faschistischen Diktators Benito Mussolini, der die WM für seine Zwecke nutzte. Italien gewann das Finale gegen die Tschechoslowakei mit 2:1, während Deutschland das Spiel um Platz drei gegen Österreich für sich entschied. Vier Jahre später verteidigte Italien seinen Titel in Frankreich durch einen 4:2-Finalsieg gegen Ungarn. Die für 1942 geplante WM wurde aufgrund des Zweiten Weltkriegs abgesagt.

Erst 1946 tagte der FIFA-Kongress wieder, um die Zukunft des Turniers zu planen. Nach dem Krieg fand die WM 1950 in Brasilien statt, wo sich Uruguay in einer Finalrunde durchsetzte. 1954 in der Schweiz erlebte die Welt das sogenannte 'Wunder von Bern': Die deutsche Nationalmannschaft, die erstmals seit 1938 wieder teilnahm, besiegte im Finale die hoch favorisierten Ungarn mit 3:2 nach einem 0:2-Rückstand und wurde erstmals Weltmeister.

Dieses Turnier wurde offiziell als 'Fußball-Weltmeisterschaft' bezeichnet. 1958 in Schweden gewann Brasilien seinen ersten Titel mit dem jungen Pelé, der im Finale gegen Schweden zwei Tore erzielte. 1962 in Chile verteidigte Brasilien den Titel durch einen 3:1-Finalsieg gegen die Tschechoslowakei, und Chile selbst gewann das Spiel um Platz drei. 1966 in England fand die WM unter dem Motto '100 Jahre Fußball in England' statt. Im Finale besiegte England die Bundesrepublik Deutschland mit 4:2, wobei das umstrittene 'Wembley-Tor' zum 3:2 für England Geschichte schrieb. 1970 in Mexiko war die erste WM, bei der Auswechslungen erlaubt waren.

Brasilien gewann das Finale gegen Italien mit 4:1 und holte sich den dritten Titel, womit Pelé der einzige Spieler wurde, der drei WM-Titel gewann. 1974 in der Bundesrepublik Deutschland wurde ein neuer WM-Pokal eingeführt. Deutschland gewann im Finale gegen die Niederlande mit 2:1. 1978 in Argentinien, trotz der Militärdiktatur, holte Argentinien seinen ersten Titel durch einen 3:1-Finalsieg gegen die Niederlande. 1982 in Spanien nahmen erstmals 24 Mannschaften teil.

Italien besiegte die Bundesrepublik Deutschland im Finale mit 3:1 und holte den dritten Titel. 1986 in Mexiko, das kurzfristig für Kolumbien einsprang, gewann Argentinien das Finale gegen Deutschland mit 3:2. Zuvor hatte Diego Maradona mit seiner 'Hand Gottes' im Viertelfinale gegen England für Aufsehen gesorgt. 1990 in Italien, der zweiten WM im Land, gewann die Bundesrepublik Deutschland das Finale gegen Argentinien mit 1:0, während Gastgeber Italien Dritter wurde.

Dieser Rückblick zeigt, wie die WM über die Jahrzehnte gewachsen ist und unzählige unvergessliche Momente hervorgebracht hat. Jedes Turnier hatte seine eigenen Geschichten, Helden und politischen Hintergründe, die die Faszination dieses Sports bis heute ausmachen. Von den propagandistischen Anfängen unter Mussolini bis zu den sportlichen Dramen der 1980er Jahre - die Geschichte der Weltmeisterschaft ist ein Spiegel der Weltgeschichte. Die Turniere wurden nicht nur zu sportlichen Ereignissen, sondern auch zu Symbolen nationaler Identität und internationaler Begegnung.

Die FIFA entwickelte sich weiter, das Teilnehmerfeld wuchs, und der Fußball wurde zum globalen Phänomen. Die WMs von 1934 bis 1990 legten den Grundstein für das moderne Turnier, das heute Milliarden Menschen begeistert





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