Warum der Adventskranz vier Kerzen hat, woher das Datum am 29. November 2026 stammt und die Geschichte von Johann Hinrich Wichern. Hintergrund der Tradition.

Der erste Advent im Jahr 2026 beginnt offiziell am Freitag, dem 29. November. Dieses Datum markiert den Start der Adventszeit, die sich etymologisch vom lateinischen Wort "adventus" für Ankunft ableitet. In der christlichen Tradition bereitet diese Phase auf die Geburt Jesu Christi vor und erinnert parallel an dessen erwartete Wiederkunft.

Entstehung des Adventskranzes in Hamburg

Johann Hinrich Wichern, ein evangelischer Theologe, schuf die urtümliche Form des Adventskranzes im Jahr 1839. Er hing ein Wagenrad mit Kerzen im Betsaal des Rauhen Hauses in Hamburg auf. Das Ziel war es, Kindern den Zeitraum bis Heiligabend durch das Abzählen der Lichter zu verdeutlichen. Jedes der 24 Kerzen stand ursprünglich für einen einzelnen Tag dieses Wartens.

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Die Zusammensetzung der ursprünglichen Kerzen variierte je nach Jahr zwischen 22 und 28 Tagen. Vier große weiße Kerzen symbolisierten die vier Adventssonntage, während 20 kleinere rote Kerzen die übrigen Wochentage repräsentierten. Jeden Tag wurde eine weitere Kerze entzündet, um den Fortschritt der Wartezeit visuell darzustellen.

Erst rund zwei Jahrzehnte später, um das Jahr 1860, kamen grüne Tannenzweige als Zierde hinzu. Mit der Zeit setzte sich die vereinfachte Variante durch, die wir heute kennen: ein Kranz mit genau einer Kerze für jeden der vier Adventssonntage. Diese Form hat sich als das dominante Symbol der Vorweihnachtszeit durchgesetzt.

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Historische Entwicklung der vier Sonntage

Die Festlegung auf vier Adventssonntage war kein ursprünglicher Standard. In Rom dauerte die Adventszeit historisch gesehen zunächst fünf bis sechs Wochen. Es war erst im 11. Jahrhundert, als sich die vierwöchige Struktur in der römischen Kirche allgemein etablierte. Heute umfasst die Adventszeit im römischen Ritus immer vier Sonntage.

Die Länge der Adventszeit variiert je nach Kalendern im Jahr zwischen 22 und 28 Kalendertagen. Gemessen vom ersten Adventssonntag bis einschließlich Heiligabend ergibt sich diese Spanne. In der katholischen Kirche beginnt die Adventszeit am Abend vor dem ersten Adventssonntag mit der Vesper, dem sogenannten Abendgebet.

Datum des vierten Advents im Jahr 2026

Der vierte Adventssonntag kann frühestens auf den 18. Dezember und spätestens auf den 24. Dezember fallen. Nur in den seltenen Fällen, in denen dieser Sonntag auf Heiligabend fällt, werden die vierte Kerze am Adventskranz und die Lichter am Weihnachtsbaum traditionell am selben Tag entzündet.

Im Jahr 2026 liegt der vierte Advent am 20. Dezember. Es handelt sich dabei um vier Tage vor Heiligabend, dem 24. Dezember. An diesem Abend schließt die Adventszeit mit dem beginnenden Abendgebet ab, woraufhin die Weihnachtsfeierlichkeiten offiziell starten. Die Differenz zu anderen Jahren bleibt somit stets berechenbar.

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Unterschiede zu orthodoxen Traditionen

Neben der westlichen Tradition existieren unterschiedliche Zählweisen in anderen Konfessionen. In der griechisch-orthodoxen Tradition dauert das Weihnachtsfasten 40 Tage. Diese Zeit beginnt am 15. November und endet am 24. Dezember. Viele orthodoxe Kirchen orientieren sich an dem julianischen Kalender.

Dadurch fallen die Termine für die Fastenzeit im gregorianischen Kalender auf andere Daten als im Westen. Während die Adventszeit in der Antike auch den Besuch eines Königs oder Kaisers bezeichnen konnte, hat sie im christlichen Glauben eine spezifische theologische Bedeutung. Die regionale Entwicklung des Brauchtums zeigte sich bereits früh, etwa durch Fastenbräuche in Gallien zwischen dem Martinstag und dreimal pro Woche.

Ein früherer, eindeutiger Hinweis auf eine allgemein vorgeschriebene Adventszeit stammt aus der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts. Die heutigen Bräuche sind das Ergebnis einer langwierigen Entwicklung über viele Jahrhunderte. Sie verbinden historische Fastenzeiten mit neueren pädagogischen Ansätzen zur Zeitverkürzung im Alltag.

Die Zahl der Kerzen im modernen Kranz hat sich somit von 24 auf vier reduziert. Dieser Wandel spiegelt die Anpassung der Tradition an den modernen Lebensrhythmus wider. Dennoch bleibt die Funktion der Kerzen erhalten, den Countdown auf das Weihnachtsfest zu markieren. Die Geschichte von Johann Hinrich Wichern erinnert daran, dass der Ursprung in der pädagogischen Vermittlung von Geduld lag.