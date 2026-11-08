Geschlechterlücke bei Vorstandsgehältern schmilzt 2025 auf Rekordtief

Die Studie von EY zeigt: Dax-Vorständinnen verdienten 2025 im Durchschnitt 3,04 Millionen Euro. Der Abstand zu Männern schrumpft erstmals auf unter 300.000 Euro, während die Frauenquote steigt.

Die finanziellen Unterschiede zwischen Männern und Frauen an der Spitze der deutschen Wirtschaft sind 2025 signifikant gesunken. Eine neue Untersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY belegt, dass weibliche Vorstandsmitglieder in den Indizes Dax, M Dax und S Dax durchschnittlich 2,20 Millionen Euro erhielten. Dies entspricht einem Anstieg von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Lücke zu den männlichen Kollegen, die auf 2,23 Millionen Euro kamen, dramatisch schrumpfte.

Historischer Rückgang der Gehaltsdifferenz

Der Abstand in der Entlohnung fiel von 121.000 Euro im Vorjahr auf lediglich 26.000 Euro im Jahr 2025. EY verzeichnete zudem einen historischen Höchststand an Frauen in den Aufsichtsräten und Vorständen der untersuchten Unternehmen. Insgesamt waren im abgelaufenen Geschäftsjahr 101 weibliche Vorstandsmitglieder dauerhaft im Amt: 50 im Dax, 30 im MDax und 21 im SDax. Ein Jahr zuvor betrug diese Zahl noch 88, im Jahr 2013 erst 33. Der Anteil der Frauen an den untersuchten Vorständen liegt damit bei gut einem Viertel.

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Steigende Repräsentanz verändert Durchschnittsgehälter

Jens Massmann, Partner bei EY und Experte für Vergütungsthemen, erklärt die Veränderung durch die schlichte Größe der Gruppe. Früher habe die geringe Zahl an Vorständinnen einzelne hohe Gehälter den Durchschnitt extrem verzerrt. Heute, mit deutlich mehr Frauen in den Gremien, spiegeln die Gehaltszahlen die tatsächliche Bandbreite wider. Die Höhe der Vergütung orientiert sich nun stärker an Faktoren wie Ressort, Berufserfahrung und Unternehmensgröße statt primär am Geschlecht. Frauen in Vorpositions gelten daher nicht mehr als statistische Ausnahme, was sich direkt auf die aggregierten Daten auswirkt.

Unterschiedliche Entwicklungen in den Börsensegmenten

Bei den Vorständen der Dax-Konzerne zeigte sich der fortschrittlichste Trend: Die Frauenquote liegt hier bei rund 30 Prozent, was deutlich über den Rängen MDax und SDax liegt. Im Dax stiegen die Gehälter der Vorständinnen um gut vier Prozent auf 3,04 Millionen Euro. Die Männer verzeichneten hingegen einen leichten Rückgang von 1,4 Prozent auf 3,33 Millionen Euro. Dadurch verringerte sich die Gehaltslücke von 455.000 Euro im Vorjahr auf 284.000 Euro. Im Vergleich zu 2013, als nur 13 Frauen im Dax-Vorstand saßen, ist der Dax-Vorstand im Jahr 2025 mit 50 Vorständinnen deutlich diverser aufgestellt.

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Entwicklung im MDax und SDax verläuft unterschiedlich

In den kleineren Indizes zeigen sich komplexere Muster. Im MDax legten die Gehälter der Männer um acht Prozent auf 1,89 Millionen Euro zu, während die Frauen mit einem Plus von vier Prozent auf 1,59 Millionen Euro einhergingen. Die Lücke vergrößerte sich somit von 211.000 Euro auf 295.000 Euro. Dennoch stieg der Frauenanteil im MDax von 23 auf 28 Prozent. Im SDax wiederum legten beide Gruppen deutlich zu: Männer um 12 Prozent auf 1,22 Millionen Euro und Frauen um 11 Prozent auf 1,07 Millionen Euro. Die absolute Differenz stieg dabei leicht von 134.000 Euro auf 155.000 Euro, bei einem weiterhin niedrigen Frauenanteil von rund 18 Prozent.

Prognose zur langfristigen Angleichung der Gehälter

EY-Experte Jens Massmann weist darauf hin, dass viele Frauen erst kürzlich in Vorstände der kleineren Indizes nachrückten. Neue Vorstandsmitglieder starten in der Regel mit niedrigeren Gehältern als langjährige Amtsinhaber. Da die Vorstände im MDax und SDax zahlenmäßig kleiner sind, beeinflussen einzelne Neubesetzungen die Durchschnittswerte stark. Massmann prognostiziert, dass sich die Gehaltsstrukturen langfristig auch in diesen Segmenten annähern werden, ähnlich dem bereits im Dax sichtbaren Trend, sobald die neue Generation an Vorständinnen etabliert ist und die Basis breiter wird.