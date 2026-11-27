Über Umwege sparen sich Immobilienunternehmer oft die Grunderwerbsteuer. Finanzminister Klingbeil will solche Steuertricks eindämmen. Bringt das was?

Wenn Privatpersonen ein Haus oder eine Wohnung kaufen, dann müssen sie brav Grunderwerbsteuer zahlen. Diese Steuer fließt an die Länder, je nach Bundesland beträgt sie bis zu 6,5 Prozent des Kaufpreises.

Große Unternehmen hingegen wenden bei Immobiliengeschäften gerne einen Steuertrick an: Anstatt eine Immobilie direkt zu kaufen, erwerben sie nur Anteile an einer Immobiliengesellschaft. Wenn sie weniger als 90 Prozent der Anteile erwerben, entfällt die Grunderwerbsteuer – ganz legal, so sieht es das Gesetz vor. Nach einer Frist von zehn Jahren können sie dann auch die übrigen Anteile erwerben. Diese sogenannten Share-Deals stehen schonProminentes Beispiel eines solchen Share-Deals war die Übernahme von Deutsche Wohnen durch Vonovia im Jahr 2021.

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Vonovia musste nur sicherstellen, dass sie unter der 90-Prozent-Schwelle bleiben, um keinen Cent Grunderwerbsteuer zahlen zu müssen. Bei diesem Deal ging es nicht um ein einzelnes Haus, sondernSolche Share-Deals befeuern Gerechtigkeitsdebatten. Die Kleinen müssen blechen, die Großen werden steuerlich geschont. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil möchte das Problem nun offenbar angehen und „Steuertricks mit so genannten Share-Deals wirksam unterbinden“, heißt es aus dem Finanzministerium.