Gesetzliche Krankenversicherung: Gassen warnt vor Selbstzahlern und langen Wartezeiten

Andreas Gassen von der KBV warnt vor hohen Selbstzahlerkosten und Terminengpässen durch 3-Mrd-Euro-Kürzungen. Patienten müssen mit Wartezeiten oder Privatbehandlungen rechnen.

Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), hat Patienten der Gesetzlichen Krankenversicherung vor gravierenden Einschränkungen bei der medizinischen Versorgung gewarnt. Aufgrund der beschlossenen Honorarkürzungen drohen deutlich längere Wartezeiten auf Behandlungstermine in den Praxen. Um diese Verzögerungen zu umgehen, könnten sich Versicherte dazu entscheiden, Privatleistungen in Anspruch zu nehmen und diese als Selbstzahler selbst zu finanzieren.

Zwei-Milliarden-Dollar-Engpass bedroht die Praxen

Die Kassenärzte sehen sich mit einem massiven Finanzloch konfrontiert, das die Grundlage ihrer täglichen Arbeit untergräbt. Gassen betonte, dass niemand erwarten könne, dass die Praxen die Kürzungen einfach hinnehmen und wie bisher weiterarbeiten. Die Leistungspflicht der Ärzte sei nicht unendlich; sie stoßen an ihre finanziellen Grenzen. Besonders betroffen sind Fachgebiete wie Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Orthopädie, Kardiologie, Radiologie und Rheumatologie. In diesen Bereichen verlieren einige Gruppen bis zu 25 Prozent ihres Umsatzes. Ein solcher Einbruch stellt für viele Praxen einen existenzbedrohenden Einschnitt dar.

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Selbstzahler-Modelle werden zur Alternative

Um die Finanzierung zusätzlicher Fälle sicherzustellen, die außerhalb des zugewiesenen Budgets liegen, plädiert Gassen für neue Versorgungsmodelle. Er geht davon aus, dass Ärzte zukünftig Angebote in der Privatsprechstunde machen werden. Jeder Termin in diesem Bereich würde dann separat vergütet. Patienten, die diese Option wählen, würden außerhalb der gesetzlichen Versicherung behandelt und sich wie ein Privatpatient verhalten. Der entscheidende Unterschied besteht jedoch darin, dass diese Kosten sie als Selbstzahler aus der eigenen Tasche begleichen müssen. Nur durch diese direkte Zahlung vonseiten des Patienten ist eine Abrechnung möglich, wenn das zugewiesene Budget für die Praxis ausgeschöpft ist.

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Terminengpässe im ambulanten Sektor

Der ambulante Gesundheitsbereich ist von den Maßnahmen besonders stark betroffen. Gassen erklärt, dass Patienten damit rechnen müssen, sich mit längeren Wartezeiten abfinden zu müssen. Ist das Budget für ein Quartal aufgebraucht, ist es wahrscheinlich, dass sie in ihrer Wunschpraxis erst im nächsten Quartal einen neuen Termin bekommen. Das Budget steht dann wieder neu zur Verfügung. Diekbereitschaft der Ärzte zeigt sich jedoch in konkreten Vorschlägen zur Strukturierung der Terminvergabe. Denkbar wäre es, mit den Krankenkassen ein Kontingent für medizinisch wirklich dringende Termine zu vereinbaren.

Grenzen der Terminverpflichtung

Gassen stellt an solche Vereinbarungen jedoch strenge Bedingungen. Die Kassen müssten im Gegenzug die Vergütung garantieren, egal ob der Patient zum Termin kommt oder nicht. Dies sei notwendig, da selbstständig arbeitende Praxen nicht verpflichtet werden können, Termine freizuhalten, am Ende dann aber Däumchen drehen zu müssen. Gassen mahnt daher: Wer Termine garantiert, muss auch für die Bezahlung sorgen. Die aktuelle Situation erfordert also einen grundlegenden Wandel in der Wahrnehmung der Arzt-Patienten-Beziehung und der finanziellen Abrechnung im deutschen Gesundheitssystem.