Gespenstische Stille im BVB-Stadion: Zuschauer kollabiert bei Duell mit Leverkusen
Beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sorgte ein medizinischer Notfall im Gästebereich für eine ungewohnt stille Atmosphäre, da die Fanszenen ihren Support aus Respekt einstellten.
Es sollte ein packendes Duell zwischen Spitzenreiter und einem der ersten Verfolger werden. Doch beim Spiel von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen herrschte über weite Strecken eine gespenstische Atmosphäre im Stadion.
Der Grund: Auf der Tribüne im Gästebereich musste ein Zuschauer notärztlich versorgt werden. Wie in solchen Fällen üblich, stellten die aktiven Fanszenen daraufhin ihren Support ein. Laut wurde es nur bei besonders aufregenden Spielszenen, auf die das Publikum reagierte. Der Notfall ereignete sich in der ersten Halbzeit.
Auch nach der Pause blieben die Fanlager still. Das änderte sich auch nicht, als der Stadionsprecher ein Update gab.
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