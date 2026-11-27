Der FCA-Coach sucht aber für das Duell mit Hoffenheim noch nach der besten 'Position' im Stadion.

Der gesperrte Trainer Manuel Baum vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg fährt als „Fan“ seiner Mannschaft zum Auswärtsspiel am Sonntag bei der TSG Hoffenheim – und mit einem großen Fragezeichen.

„Ich muss noch mal in mich gehen, wo die beste Position für mich ist“, sagte der Coach am Freitag. Auf der Tribüne womöglich? Davon ist Baum noch nicht überzeugt.

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„Ich könnte da schon sehr hibbelig sein und glaube, dass das eine große Herausforderung für mich wird. “ Er nehme gerne noch Tipps entgegen, was gegen die Nervosität helfen könne, meinte der 47-Jährige mit einem Schmunzeln. Nach seiner Roten Karte im Duell mit dem FSV Mainz 05 ist Baum für ein Spiel gesperrt. Er darf eine halbe Stunde vor Spielbeginn nicht mehr in den Innenraum und damit nicht mehr mit seiner Mannschaft in Kontakt treten.