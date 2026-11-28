Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ treffen die Freunde und Kollegen Florian Silbereisen und Andy Borg aufeinander. Der „Schlagerspaß“-Moderator legt kurzerhand ein Weihnachts-Geständnis ab.

Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ treffen die Freunde und Kollegen Florian Silbereisen und Andy Borg aufeinander. Der „Schlagerspaß“-Moderator legt kurzerhand ein Weihnachts-Geständnis ab. Auf Nachfrage von Silbereisen gibt Borg private Einblicke in das bevorstehende Fest mit Ehefrau Birgit und dem gemeinsamen Kater.

Borg stellt mit einem Schmunzeln klar, dass es bei ihnen am 24. Dezember eher unkonventionell und betont lässig zugehe.

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„Wir werden wahrscheinlich nicht schick gekleidet auf dem Sofa liegen. Auf meinem Bauch liegt wahrscheinlich mein Kater und schaut sich den 'Schlager-Spaß' an, der kommt am 24.