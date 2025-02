Geständnis eines Vierfach-Killers: Florian G. - Die Schrecken der Kindheit und der Krieg in Mali

Der ehemalige Bundeswehr-Soldat Florian G. gestand die Tötung von vier Menschen, darunter eines drei Jahre alten Kindes. Sein Motiv: Er fühlte sich von den Opfern in seinem Leben zerstört. Florian G. beschrieb seine Kindheit als geprägt von Gewalt und Mobbing. Er sprach von den traumatischen Erlebnissen in Mali, die ihn zu einem emotionslosen Zombie machten.

Im voll besetzten Schwurgerichtssaal des Landgerichts Verden herrscht Stille, als das erschreckende Geständnis des Vierfachmörders Florian G. (33) verlesen wird. Der ehemalige Bundeswehr -Soldat gestand kaltblütig die Tötung von vier Menschen, darunter einem dreijährigen Kind. Als Motiv gab er an: „Ich habe die Menschen vernichtet, die mein Leben zerstört hatten.“\Florian G. schilderte seine Kindheit als geprägt von Gewalt und Mobbing .

„Weil ich im Kindergarten einen Eimer Farbe umkippte, schlug mir mein Vater mit dem Zollstock auf den Hintern. In der gesamten Schulzeit war ich Außenseiter, wurde gemobbt.“ Er berichtete von Strafen, die mit Schlägen und Tritten verhängt wurden. Im Einsatz in Mali sah er die Schrecken des Krieges: „Im Einsatz in Mali sollte ich meine Einheit sichern, Selbstmordattentäter frühzeitig töten, war immer in Gefahr selbst zu sterben. Ich sah Kinder, deren Arme und Beine abgehackt waren, kam als emotionsloser, gleichgültiger Zombie nach Hause.“\Auch seiner Schwiegerfreundin, Stephanie K. (33), gab er die Schuld am Scheitern seiner Ehe. Er erschoss sie, während sie ihre Tochter (3) im Arm hielt. „Ich habe die Menschen vernichtet, die mein Leben zerstört haben. Die Freundin meiner Frau, und ihren neuen Freund. Sie waren meine Primärziele. Die Mutter des Freundes war ein Sekundärziel, das ich vernichten wollte, wenn es mir über den Weg lief. Das dreijährige Kind, das die Freundin im Arm hielt, habe ich nicht gesehen. Das wollte ich nicht töten.“\„Ich hatte das Gefühl im Einsatz zu sein, ging so vor, wie ich es gelernt hatte. Aufklärung, Häuserkampf. Rein, suchen, vernichten, fertig. Von meinem Plan, die Häuser danach anzuzünden, habe ich abgesehen, um Kollateralschäden zu vermeiden.“ Nach den Taten fuhr Florian G. zum See, wo er seine Frau das erste Mal traf, trank dort sein mitgebrachtes Sixpack als Feierabend-Bier. „Es war nicht meine Absicht, den Sonnenaufgang zu erleben, ich wollte mich selbst erschießen, aber ich konnte es nicht.“ „Es war nicht der richtige Weg. Ich habe viel mehr Schaden angerichtet, als ich eigentlich wollte. Ich hätte es gerne anders gelöst. Es tut mir leid.





Mord Geständnis Bundeswehr Kriegstrauma Mobbing

