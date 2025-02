Gestiegene Energiekosten und Bürokratie: Deutschland erlebt Rückgang an Gründungen

Eine neue Studie des ZEW zeigt, dass die Zahl der Unternehmensgründungen in Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre stark gesunken ist. Besonders betroffen sind forschungsintensive Branchen. Die Gründe für den Rückgang sind vielfältig: hohe Energiekosten, bürokratische Hürden und Fachkräftemangel.

Deutschland erlebt einen rückläufigen Trend bei der Gründung neuer Unternehmen, wie eine Studie des Mannheimer Wirtschaft sforschungsinstituts ZEW zeigt. Seit Mitte der 1990er Jahre ist die Zahl der Neugründungen deutlich gesunken. Zwar wurde 2023 ein leichtes Plus von 1,3 Prozent auf rund 161.000 neue Firmen verzeichnet. Die Gastronomie zeigt ein leichtes Plus an Gründungen, während die Industrie deutlich weniger Unternehmen gründet.

Zu Beginn der ZEW-Zeitreihe im Jahr 1995 entstanden noch rund 240.000 neue Firmen. Professorin Hanna Hottenrott vom ZEW warnt: „Weniger Neugründungen bedeuten weniger Wettbewerb, weniger Investitionen und weniger gute Aussichten für die deutsche Wirtschaft.“ Die Politik müsse Gründungen attraktiver gestalten.Besonders stark fällt der Rückgang in forschungsintensiven Industriebranchen wie Maschinenbau, Chemie oder Elektrotechnik aus. Seit 2002 haben sich die Gründungszahlen in diesen Bereichen mehr als halbiert: Von 1400 im Jahr 2002 auf 625 im Jahr 2023. In weniger forschungsintensiven Branchen wie der Lebensmittel- und Textilbranche oder der Holz- und Zementindustrie ist der Rückgang mit 27 Prozent auf zuletzt rund 5300 geringer. Die Studie, für die die Kreditauskunftei Creditreform Handelsregister-Daten ausgewertet und aufbereitet wurde. Eine ZEW-Umfrage unter rund 5000 Firmen zeigt, dass junge Unternehmen im Schnitt neun Stunden pro Woche mit administrativen Aufgaben verbringen – von Datenschutzvorgaben bis Meldepflichten. Hinzu kommen Fachkräftemangel und teure Energie, erklärt ZEW-Forscherin Sandra Gottschalk. In der Pharmaindustrie seien die hohen Energiekosten Hauptgrund für die zuletzt gesunkenen Gründungen, so die Studie. In der energieintensiven Produktion, etwa von Eisen, Stahl und Edelmetallen, sanken die Gründungen zudem 2022 und 2023 jeweils über zehn Prozent. In der Elektrotechnik und dem Maschinenbau erholten sich die Zahlen dagegen. Vor allem der Rückgang in forschungsintensiven Branchen sei bedenklich, sagt Gottschalk: „Dort drohen Innovationslücken, die sich langfristig auch auf andere Branchen in der deutschen Wirtschaft auswirken können.“ Zwar sei es gesamtwirtschaftlich betrachtet irrelevant, ob Innovationen von jungen Firmen oder Konzernen kommen. „Wenn es weniger neue Firmen mit radikalen Ideen gibt, sinkt aber der Konkurrenzdruck auf die gesamte Branche.“





