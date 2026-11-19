Der Polizei ist es gelungen, die zahlreichen Tarnnamen des bundesaktiven Betrügers zu enthüllen. Die Justiz hat Haftbefehle in vier Bundesländern erlassen und bittet um Mithilfe bei der Fahndung.

Die Polizei in Halle (Saale) hat die Identität eines landesweit gesuchten Betrügers entschlüsselt, der sich seit Jahren erfolgreich der justiziellen Verfolgung entzogen hat. Der gesuchte Mann nutzt mindestens sieben verschiedene Alias-Personalien, um seine kriminellen Aktivitäten durchzuführen, wobei sein angegebenes Alter je nach Tarnname um zwei oder drei Jahre variiert. Diese schillernde Fähigkeit, seine Identität wie ein Chamäleon zu wechseln, ermöglichte es dem Kriminellen bisher, der Fahndung kontinuierlich zu entkommen und Schaden in Höhe von Zehntausenden von Euro zu verursachen.

Betrugsmechanismus und operative Täuschung

Laut Thomas Müller, dem Pressesprecher der zuständigen Polizeibehörde, agiert der Verdächtige bundesweit als aktiver Betrüger, der seine Methoden gezielt auf digitale Marktplätze und Internetbestellungen ausrichtet. Seine bekannteste Masche besteht darin, aktuelle Handys zu extrem günstigen Preisen anzubieten, wobei die Käufer nach der Überweisung des Geldes niemals die versprochenen Geräte erhalten. Der Betrug funktioniert dabei auch in umgekehrter Richtung, indem der Kriminelle hochwertige Waren im Internet bestellt und die Zahlung anschließend vollständig verweigert.

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Durch diese doppelte Strategie der Täuschung entstehen den Opfern massive finanzielle Verluste, die sich summiert in den unteren zweistelligen Millionenbereich oder zumindest in den höheren Zehntausenderbereich belaufen. Die Polizei betont, dass die strukturelle Planung der Taten darauf abzielt, Spuren zu verwischen und die Nachverfolgung durch die zahlreichen falschen Namen und variierenden Geburtsdaten nahezu unmöglich zu machen.

Stellungsbezug der Justiz und Widerruf der Bewährung

Die schärfere Gangart der Behörden resultiert aus einer Neubeurteilung der vergangenen Urteile und der damit verbundenen Vollstreckung. Oberstaatsanwalt Dennis Cernota bestätigte gegenüber BILD, dass aufgrund neuer, hinzugekommener Straftaten die zuvor erlassene Reststrafe widerrufen wurde. Dieses juristische Eingriffsmarkierung signalisiert einen Paradigmenwechsel in der Behandlung des Falls, da die zuständige Behörde daraufhin umgehend einen Vollstreckungshaftbefehl erlassen hat.

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Diese Maßnahme dient dazu, den Gesuchten vor einer weiteren Flucht zu schützen und die Untersuchungshaft vollstreckbar zu machen, während gleichzeitig die Fahndungsintensivierung in mehreren Regionen Deutschlands koordiniert wird. Die Justiz setzt nun auf eine enge Verzahnung von polizeilichen Ermittlungsgruppen und staatsanwaltschaftlichen Anordnungen, um dem Täter keine neuen Identitäten mehr generieren zu lassen.

Detaillierte Beschreibung der Alias-Identitäten

Der Mann aus Sachsen-Anhalt gibt sich unter einer Reihe spezifischer Namen aus, die alle mit präzisen Geburtsdaten und Geburtsorten hinterlegt sind, um eine plausible Lebensgeschichte vorzutäuschen. Zu den bekannt gewordenen Tarnnamen zählen Thomas Weißmann, der am 26.01.1974 in Bitterfeld-Wolfen geboren sein soll, sowie die Variante Thomas Weissmann mit demselben Geburtsdatum und -ort Wolfen. Weitere Alias-Personalien umfassen Thomas Nauser, geboren am 26.01.1974, und Frank Nauser, geboren am 21.07.1971.

Die Liste der verdächtigen Identitäten wird durch Frank Bachmann, geboren am 21.07.1974, sowie Thomas Riedel, geboren am 26.01.1971, und Thomas Ecker, geboren am 28.01.1971, vervollständigt. Diese detaillierte Aufstellung der Personaldaten wurde von den Staatsanwaltschaften zur Veröffentlichung angeordnet, um Bürger und potenzielle Komplizen in die Lage zu versetzen, die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Straftaten zu erkennen und Hinweise zu geben.

Fahndungsumfang und Kontaktmöglichkeiten

Inzwischen hat die Justiz die Fahndungsgebiete auf vier verschiedene Bundesländer ausgedehnt, in denen aktive Haftbefehle der Staatsanwaltschaften vorliegen. Die weite Streuung der Haftbefehle unterstreicht die Dringlichkeit der Lage und die bundesweite Relevanz der vorliegenden Ermittlungsakte. Die Polizei in Halle (Saale) bittet ausdrücklich alle Personen, die Hinweise auf die Aufenthaltsorte des Gesuchten oder Informationen zu dessen aktuellen Identitäten haben, um Kontaktaufnahme.

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Für die Meldung von tipps steht eine zentrale Telefonnummer zur Verfügung, unter der die Beamten rund um die Uhr erreichbar sind. Bürger können sich unter der Nummer 0345 224 2000 direkt an die Polizei in Halle (Saale) wenden, um relevante Informationen zu übermitteln. Die Zusammenarbeit der Bevölkerung wird als entscheidender Faktor angesehen, um den seit Jahren agierenden Betrüger endlich zu stellen und weitere Opfer zu schützen.