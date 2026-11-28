Im Alter nimmt die Effizienz der Proteinnutzung ab, weshalb eine erhöhte Eiweißzufuhr wichtig ist. Experten empfehlen ein Frühstück mit komplexen Kohlenhydraten, gesunden Fetten und hochwertigen Proteinen, um den Nährstoffbedarf zu decken. Ideale Lebensmittel sind Haferflocken, Naturjoghurt oder Skyr, Eier, Nüsse und Leinsamen, die Sättigung, Knochengesundheit und Herz-Kreislauf-Funktion unterstützen.

seit Jahrzehnten zur Morgenroutine. Doch ab 60 lohnt es sich, genauer hinzuschauen, was morgens auf dem Teller landet. Denn einige Lebensmittel können jetzt besonders dabei helfen, den Körper mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen.

Mit zunehmendem Alter kann der Körper Eiweiß weniger effizient für den Aufbau und Erhalt der Muskulatur nutzen. Deshalb empfehlen viele Expertinnen und Experten älteren Erwachsenen eine höhere Eiweißzufuhr als jüngeren Menschen. Wer bereits morgens auf eiweißreiche Lebensmittel setzt, kann seinen täglichen Bedarf leichter decken. Ein Frühstück aus Weißbrot, Marmelade oder süßem Gebäck enthält allerdings meist nur wenig davon.

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Dabei lässt sich die erste Mahlzeit des Tages ganz einfach aufwerten: Naturjoghurt, Skyr, Eier oder Hüttenkäse sind unkomplizierte Eiweißquellen, die sich problemlos in die gewohnte Morgenroutine integrieren lassen. , komplexe Kohlenhydrate und gesunde Fette eine wichtige Rolle. Fünf Lebensmittel eignen sich besonders gut, um den Körper schon morgens mit unterschiedlichen Nährstoffen zu versorgen. Sie enthalten komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe, die zu einer lang anhaltenden Sättigung beitragen können.