Gesundheit der Prostata präventiv unterstützen

Ein Urologe hat Tipps verraten, wie Männer ihre Prostata gesund halten können.

Die Prostata bereitet - vor allem im Alter - vielen Männern Probleme. Doch es gibt Wegen, die Gesundheit der Drüse präventiv zu unterstützen. Viel sitzen, wenig bewegen - genau das kann auch der Prostata schaden.

Zudem verändert sich die Drüse mit zunehmendem Alter generell derart, dass Erkrankungen wahrscheinlicher werden. Doch Männer können präventiv einiges tun, um ihre Prostata möglichst lange gesund zu halten. Tipps dafür hat ein Urologe verraten. Der wichtigste Hebel ist Bewegung.

Wenn Sie sich regelmäßig aktiv bewegen, fördern Sie die Durchblutung im gesamten Körper und damit auch im Beckenbereich. So wird die Prostata besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Schon zügiges Gehen, Radfahren oder moderates Krafttraining reicht - entscheidend ist die Regelmäßigkeit. Ein zweiter zentraler Punkt ist das Körpergewicht.

Übergewicht kann Krankheitsverläufe möglicherweise verschlechtern. Auch die Ernährung spielt eine Rolle. Der Experte empfiehlt eine möglichst natürliche, ausgewogene Kost mit viel Gemüse, gesunden Fetten, Omega-3-Fettsäuren, Zink und Antioxidantien. Ein direkter Schutz für die Prostata ist wissenschaftlich nicht belegt, doch was der allgemeinen Gesundheit hilft, hilft auch der sogenannten Vorsteherdrüse des Mannes.

Rauchen und Alkohol wirken sich ebenfalls aus: Nikotin verschlechtert die Durchblutung, Alkohol beeinflusst Stoffwechsel und Hormone - beides kann Entzündungen fördern. Wer aktiv die Gesundheit der Prostata unterstützen möchte, kann das laut Pies mit gezieltem Beckenbodentraining tun. Ja, dieses Training ist nicht nur Frauen, sondern auch zu empfehlen. Beim einfachen 30-Sekunden-Trick wird die Muskulatur kurz angespannt, wieder gelöst und nach einer Pause erneut aktiviert.

Das kann die Durchblutung im Becken verbessern. Wichtig ist außerdem, langes Sitzen zu vermeiden. Regelmäßiges Aufstehen und kurze Bewegungspausen entlasten den Beckenbereich. Auch Stress spielt eine Rolle: Dauerbelastung kann Entzündungsprozesse verstärken. Ausgleich, Schlaf und Pausen gehören deshalb zur Vorsorge dazu





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