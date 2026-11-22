Experten Dr. Osmanoglou, Prof. Dr. Scherr und Dr. Cunningham erklären, wie Männer ab 40 ihre Gesundheit durch Testosteron-Check, Sport und Ernährung sichern können.

Der Übergang in die zweite Lebenshälfte bringt für Männer zwischen 40 und 60 Jahren tiefgreifende Veränderungen mit sich, die sowohl den Körper als auch die Psyche betreffen. Während die körperliche Leistungsfähigkeit oft nachlässt und die Empfindlichkeit zunimmt, ist eine ernste Midlife-Crisis keinesfalls unvermeidlich. Der Schlüssel zur Bewältigung dieser Phase liegt in der proaktiven Aufklärung und dem bewussten, aktiven Umgang mit den eigenen Gesundheitsfaktoren, um langfristigen Schäden vorzubeugen.

Körperliche Veränderungen ab dem 40. Lebensjahr

Dr. Osmanoglou erläutert, dass ab dem 40. Lebensjahr der Energiebedarf sowie die Muskelmasse bei vielen Männern sinken. Parallel dazu nimmt bei einer großen Gruppe auch der Testosteronspiegel ab. Dieser physiologische Wandel wird häufig durch Bewegungsmangel, chronischen Stress und eine daraus resultierende Gewichtszunahme verstärkt. Besonders kritisch ist die Ansammlung von Bauchfett, da dieses viszerale Fett das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen signifikant erhöhen kann. Es ist daher unerlässlich, das individuelle kardiovaskuläre Risikoprofil genau zu kennen. Dazu gehören regelmäßige Kontrollen von Blutdruck, Blutzucker und Cholesterinwerten sowie die Bewertung von Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht und familiärer Vorbelastung.

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Ein besonderer Aspekt hierbei ist, dass viele dieser Gesundheitsfaktoren über Jahre hinweg keine unmittelbaren Beschwerden verursachen. Dennoch können sie bereits silent, also ohne spürbare Symptome, die Gefäße schädigen. Eine passive Erwartungshaltung, dass sich Probleme erst durch akute Schmerzen melden, ist daher medizinisch falsch. Präventive Maßnahmen und regelmäßige Checks sind die einzige effektive Strategie, um diese stillen Risikofaktoren frühzeitig zu identifizieren und zu behandeln.

Strategien gegen viszerales Fett und für Kraft

Prof. Dr. Scherr betont, dass der typische Bierbauch primär auf viszerales Fett zurückzuführen ist, das im Übermaß als starker Gesundheitsrisikofaktor gilt. Wichtig zu verstehen ist, dass dieses innere Bauchfett nicht gezielt durch isolierte Bauchübungen wegtrainiert werden kann. Der entscheidende Faktor für die Verringerung dieser Fettmasse ist die Reduktion des gesamten Körpergewichts. Dies erfordert eine sorgfältige Einhaltung einer passenden Energiebilanz, bei der die Kalorienzufuhr an den veränderten Energiebedarf angepasst wird.

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Als wirksamste Methode zur Fettreduktion und Gesundheitsoptimierung empfiehlt Prof. Dr. Scherr eine spezifische Übungskombination. Ausdauertraining ist fundamental, um die Fettmasse effizient zu reduzieren, während Krafttraining notwendig ist, um die ohnehin schon abnehmende Muskelmasse zu erhalten oder sogar gezielt aufzubauen. Bauchtraining dient in diesem Kontext nicht der direkten Fettverbrennung am Bauch, sondern ist eine sinnvolle Ergänzung. Es kräftigt die Bauchwand und den Rumpf, verbessert die Haltung sowie die Rumpfkontrolle und sorgt dadurch dafür, dass die Körperkontur optisch günstiger wirkt, obwohl es das tiefe innere Fett nicht direkt angreift.

Wechselseitige Beziehung von Sport, Schlaf und Sozialleben

Dr. Cunningham hebt hervor, dass drei zentrale Säulen eine wechselseitige Beziehung zueinander aufweisen: Bewegung, Schlafqualität und soziale Kontakte. Alle drei Bereiche sind gleichermaßen wichtig und beeinflussen sich gegenseitig in ihrer Wirkung auf das allgemeine Wohlbefinden. Bewegung geht direkt mit einer höheren Schlafqualität und einem tieferen, erholsameren Schlaf einher. Umgekehrt hängt ein guter Schlaf eng mit einer besseren Erholung und einer gesteigerten sportlichen Leistungsfähigkeit am nächsten Tag zusammen.

Ein ähnlicher Zusammenhang lässt sich auch bei sozialen Interaktionen beobachten. Interessante Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen freundlicher sind und eher soziale Kontakte suchen, wenn sie gut ausgeruht sind. Dieser positive Effekt verstärkt sich somit in einem Kreislauf: Guter Schlaf fördert soziale Interaktion, welche wiederum das psychische Wohlbefinden stärkt und den Antrieb zur Bewegung erhöht. Vernachlässigt man einen dieser Bereiche, kann dies negative Kaskadeneffekte auf die anderen beiden Bereiche haben.

Hormonelle Veränderungen und Testosteron-Screening

Auch Männer erleben im Laufe der Jahre hormonelle Veränderungen, ein Prozess, der als Andropause bezeichnet wird. Anders als bei Frauen, bei denen der Östrogenabfall oft schnell eintritt, sinkt der Testosteronspiegel bei Männern meist schleichend über viele Jahre. Mögliche Folgen dieses langsamen Abfalls sind Müdigkeit, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, ein geringeres sexuelles Verlangen und ein Rückgang der Muskelmasse. Auch Hitzewallungen und nächtliche Schweißausbrüche können auftreten, sind bei Männern jedoch deutlich seltener und meist weniger ausgeprägt als bei Frauen in der Menopause.

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Da sich diese Beschwerden häufig langsam entwickeln, werden sie oft nicht sofort mit einer hormonellen Veränderung in Verbindung gebracht. Generell reichen allein Müdigkeit, schlechte Stimmung und fehlender Antrieb nicht als eindeutige Hinweise auf einen Testosteronmangel. Die drei wichtigsten klinischen Hinweise sind ein nachlassendes sexuelles Verlangen, seltenere morgendliche Erektionen und konkrete Erektionsprobleme. Wer diese typischen Beschwerden aufweist, kann seinen Testosteronwert beim Hausarzt, Urologen, Andrologen oder Endokrinologen bestimmen lassen, um eine fundierte Diagnose zu erhalten.

Therapie, Nährstoffe und Früherkennung

Testosteron ist kein universelles Anti-Aging-Mittel und sollte niemals nach dem Motto Viel hilft viel eingesetzt werden. Ein alleiniger Wertabfall im Alter ist noch kein Grund für eine medikamentöse Behandlung. Entscheidend ist, ob tatsächlich ein klinischer Mangel vorliegt und gleichzeitig entsprechende Beschwerden wie ein deutlicher Rückgang der sexuellen Lust, Leistungsabfall oder Muskelabbau bestehen. Vor jeder Behandlung sind wiederholte Bluttests nötig, um die Werte zu stabilisieren. Zunächst sollten jedoch Lebensstilfaktoren wie Schlaf, Bewegung, Ernährung und Gewichtsreduktion optimiert werden, bevor Medikamente in Betracht gezogen werden.

Neben Hormonen verdienen bestimmte Nährstoffe im Alter besondere Aufmerksamkeit. Vitamin D unterstützt den Erhalt gesunder Knochen und Muskeln und verringert das Sturzrisiko durch Muskelschwäche. Vitamin B12 ist wichtig für das Nervensystem und die Blutbildung, wobei das Aufnahmeproblem im Alter das Risiko für einen Mangel erhöht. Magnesium unterstützt die normale Funktion von Muskeln und Nerven und ist am Energiestoffwechsel beteiligt. Eine ausreichende Versorgung hilft Männern, länger leistungsfähig zu bleiben, wobei Nahrungsergänzungsmittel vor allem bei nachgewiesenem Mangel sinnvoll sind.

Zusätzlich zur allgemeinen Gesundheit spielt die Früherkennung bei Hautveränderungen eine Rolle. Dr. Moers-Carpi weist darauf hin, dass die androgenetische Alopezie, also erblicher Haarausfall, schleichend mit Geheimratsecken beginnt. Betroffene mit familiärer Vorbelastung sollten frühzeitig einen Hautarzt aufsuchen, bevor der optische Verlust massiv wird. Auch ein hoher Dihydrotestosteron-Spiegel birgt hier ein Risiko, das durch professionelle medizinische Beratung abgeklärt werden sollte, um langfristige Haarverluste präventiv anzugehen.