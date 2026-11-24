Verschobene Zuckersteuer, Standortklausel ohne Gegenfinanzierung: Die Koalition hat sich mit Mühe auf einen Gesundheitshaushalt geeinigt. Der Linnemann-Etat polarisiert im Parlament: Startrampe für Reformen oder ein Abbruchunternehmen?

Verschobene Zuckersteuer, Standortklausel ohne Gegenfinanzierung: Die Koalition hat sich mit Mühe auf einen Gesundheitshaushalt geeinigt. Der Linnemann-Etat polarisiert im Parlament: Startrampe für Reformen oder ein Abbruchunternehmen?

Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen. Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Krankenkassen können ihre Überschüsse im dritten Quartal weiter steigern.

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Allerdings nehmen die Leistungsausgaben ungebremst mit fast sieben Prozent zu. Kassenverbände warnen davor, Abstriche bei den Strukturreformen zu machen. Direkte staatliche Förderung für die Altersvorsorge: Die gibt es ab 2027 erstmals auch für Selbstständige. Wie das Altersvorsorgedepot für den Erhalt des Lebensstandards im Alter nutzbar ist und worauf bei der Anlage zu achten ist, erläutert Reinhard Pfingsten, CIO der apoBank, im „ÄrzteTag extra“-Podcast.

Das Post-COVID-Syndrom stellt Forscher, Ärzte und Versorgungssystem vor Herausforderungen. Eine Besonderheit, so Prof. Carmen Scheibenbogen von der Berliner Charité, sind beschränkte Therapiemöglichkeiten. Für Vision Zero engagieren sich Ärzte aus unterschiedlichen Fachbereichen. Bei der Bekämpfung des Zervixkarzinoms ist für sie Prävention das A & O.Der Newsletter „Allgemeinmedizin“ mit praxisnahen Berichten, Tipps und relevanten Neuigkeiten aus dem Spektrum der internistischen und hausärztlichen Medizin.

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Lipoprotein wird derzeit heiß diskutiert. In einem Fallbericht wird die Problematik deutlich: Eine Kardiologin verschreibt bei einem hohen Lp ein Statin, eine Hausärztin rät davon ab. Wie würden Sie entscheiden?

„Niedriger AMH-Wert? Keine Chance“ und „Ab 40 ist die Wahrscheinlichkeit gering“. Das sind zwei häufigere Fehlannahmen zur In-vitro-Fertilisation, die mit Daten des Deutschen IVF-Registers relativiert werden können. Der Ultraschall ist heute aus der Rheumatologie nicht mehr weg zu denken und wird von Leitlinien teils als erstes bildgebendes Verfahren empfohlen.

Was die Sonographie so besonders macht und was genau empfohlen wird. Augenvorsorge in der Drogerie, Blutwerte aus der Apotheke: Immer mehr Menschen bringen Befunde aus solchen Untersuchungen mit in die Praxen. Tipps, wie Ärztinnen und Ärzte damit am besten umgehen, gibt die KV Bayerns in einem Leitfaden. © Porträts : © Porträt: privat | adrian bedoy @throughgermaneyes | Spritze: Fiedels / stock.adobe.com Bei der Hotline Impfen werden Ihre Impf-Fragen aus der Praxis evidenzbasiert und fachkundig beantwortet. Diesmal geht es um die Frage, ob die Antibabypille die Immunantwort nach einer Impfung beeinflusst.