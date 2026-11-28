Vor allem bei Kälte bildet sich innen an den Fenstern Kondenswasser - und das gibt ein ungutes Gefühl. Wodurch Kondenswasser im Raum überhaupt entsteht und was man dagegen tun sollte, erfährst du hier.

- Vor allem bei Kälte bildet sich innen an den Fenstern Kondenswasser - und das gibt ein ungutes Gefühl. Wodurch Kondenswasser im Raum überhaupt entsteht und was man dagegen tun sollte, erfährst du hier.

Wenn es draußen kalt wird oder ist, bilden sich an den Fensterscheiben oft feine Tröpfchen: Kondenswasser kennen wir alle - und vielen macht es Sorgen. Denn: Wo sich zu viel Feuchtigkeit ansammelt, ist Schimmel nicht weit entfernt. Langfristig kann dieses Kondensat zuführen.

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Zudem benötigen Räume mit erhöhter Luftfeuchtigkeit mehr Energie zum Heizen, weil die Feuchtigkeit in der Luft mit erwärmt werden muss. Grundsätzlich kann warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. Trifft die warme, aufgeheizte Luft von innen nun auf kalte Fensterflächen, kühlt die Luft an diesen Stellen ab. Da kalte Luft die Feuchtigkeit nicht so gut tragen kann, fällt die Luftfeuchtigkeit als Kondensat oder Tauwasser ab.