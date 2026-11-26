Große bundesweite Krankenkassen wie DAK, TK und Barmer planen für 2027 stabile Zusatzbeiträge, um Versicherte und Arbeitgeber in Zeiten politischer Sparmaßnahmen Sicherheit zu bieten. Die Kassen begründen dies mit dem Beitragsstabilisierungsgesetz und reduzierten Verwaltungskosten.

Gesundheitskarten verschiedener Krankenkassen in Berlin: Beiträge bleiben 2027 stabil. Große bundesweite Krankenkassen peilen angesichts des Sparpakets der Politik mit Ausgabenbremsen im ganzen Gesundheitswesen stabile Beiträge im neuen Jahr an.

Die DAK-Gesundheit als Nummer drei mit 5,4 Millionen Versicherten kündigte an, den Zusatzbeitrag 2027 bei 3,2 Prozent belassen zu wollen. Zuvor hatten bereits die Techniker Krankenkasse als größte gesetzliche Kasse mit 12,5 Millionen Versicherten und die Barmer mit 8,2 Millionen Versicherten stabile Zusatzbeiträge in Aussicht gestellt. Beschließen sollen die Festlegungen jeweils noch die Verwaltungsräte der Kassen. DAK-Chef Andreas Storm sagte der „Rheinischen Post“, stabile Beiträge im gesamten Jahr 2027 seien ein wichtiges Signal der Sicherheit für Versicherte und Arbeitgeber.

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„Das Beitragsstabilisierungsgesetz trägt wesentlich zur Begrenzung der Ausgabendynamik bei. “ Die Kasse habe außerdem ihre Verwaltungskosten deutlich reduziert. Das ermögliche nun stabile Beiträge. Zuletzt hatte die DAK Anfang 2026 ihren Zusatzbeitrag von zuvor 2,8 Prozent auf 3,2 Prozent erhöht.