Das Gesundheitsmagazin 'Abenteuer Diagnose' beleuchtet aktuelle Themen wie Rosskastanie, Brustkrebs und Essverhalten. Erfahren Sie mehr zu Naturheilmitteln und Patientenfragen.

Die neue Sendereihe von Abenteuer Diagnose widmet sich der gesundheitlichen Tauglichkeit im Alter und behandelt dabei komplexe Krankheitsbilder wie Lungenentzündung. Zudem rückt Bauchspeicheldrüsenkrebs als schwerwiegende Diagnose in den Fokus der medizinischen Aufklärung. Die Sendung nimmt sich auch intensiver mit Appetit und dem individuellen Essverhalten auseinander, um Fehlernährung vorzubeugen.

Naturheilverfahren gegen Schmerzen und Rhythmusstörungen

Naturheilmittel stehen im Mittelpunkt, um Schmerzen zu lindern und Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern zu behandeln. Die Sendung stellt außerdem das Fazialisparesen vor, eine Lähmung des Gesichts, die oft plötzlich auftritt und viel Fachwissen erfordert. Im Bereich der Prävention liegt der Schwerpunkt auf der Sturzprophylaxe, um die Selbstständigkeit älterer Menschen zu erhalten.

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Ernährung, Stress und Krebsbehandlung im Fokus

Kefir wird als probiotisches Lebensmittel zur Unterstützung der Darmgesundheit vorgestellt, während gleichzeitig das Stressessen analysiert wird. Weitere Themen sind das Lesen als mentale Aktivität und das Nachtschmerzzähneklirren, das häufig auf psychischen Druck hinweist. Die Chemotherapie bei Brustkrebs wird ebenfalls beleuchtet, um Patienten und Angehörige auf den Behandlungsverlauf vorzubereiten.

Wechseljahre, Magensäure und männliche Krebserkrankungen

Die Wechseljahre werden in ihrer ganzen Breite thematisiert, einschließlich des damit einhergehenden Sodbrennens. Besonders relevant ist die Information, dass auch Männer an Brustkrebs erkranken können, was das Bewusstsein für diese seltene Diagnose schärfen soll. Die korrekte Einnahme von Medikamenten wird kritisch hinterfragt, um Nebenwirkungen zu minimieren.

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Fleischkonsum, Gelenkersatz und Zwangsstörungen

Verarbeitetes Fleisch wird als Risikofaktor für die Gesundheit diskutiert, während künstliche Kniegelenke im Alter alltägliche Bewegung ermöglichen. Zwangsstörungen stehen als psychische Erkrankung im Mittelpunkt, wobei Akupunktur und Akupressur als ergänzende Therapieformen untersucht werden. Die Artischocke wird als gesundes Nahrungsmittel präsentiert, das die Leberfunktion unterstützen kann.

Heilpflanzen und kontinuierliche medizinische Expertise

Rosskastanie wird als Heilpflanze vorgestellt, um Venenbeschwerden und Entzündungen zu behandeln. Eichenrinde wird als gesunde Alternative zur natürlichen Therapie empfohlen. Die Sendung Abenteuer Diagnose bietet somit eine umfassende Plattform für medizinische Fragen und naturheilkundliche Ansätze.