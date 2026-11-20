Brandenburgs Gesundheitsminister René Wilke kündigt tiefgreifende Veränderungen an: Mehr Medizinische Versorgungszentren, weniger Krankenhausalltag und gesteuerte Patientenwege für bessere Qualität.

Brandenburg s Gesundheitsminister René Wilke hat am vergangenen Donnerstag in Potsdam einen detaillierten Ausblick auf die künftige Struktur der medizinischen Versorgung im Bundesland gegeben. Bei seiner Grundsatzrede vor den Teilnehmern des "Health Circle" des Netzwerks "Gesundheitsstadt Berlin" erklärte der SPD-Politiker klar, dass die bisherigen Strukturen nicht mehr haltbar sind. Er betonte, dass das Gesundheitssystem in Brandenburg in den nächsten fünf bis zehn Jahren gravierende Veränderungen erfahren wird, um den bestehenden Herausforderungen gerecht zu werden.

Neue Rollenverteilung im Gesundheitswesen

René Wilke stellte fest, dass die klassischen Krankenhäuser zukünftig nicht mehr der primäre Anlaufpunkt für Patienten sein werden. Stattdessen sollen sich diese Einrichtungen auf planbare, komplexe Eingriffe sowie Notfälle spezialisieren. Der Minister versicherte, dass die verbleibenden Schwerpunktversorger ihre Aufgaben weiterhin mit höchster Qualität erfüllen würden. Es bleibt dabei, dass alle Orte, die bisher über größere Gesundheitseinrichtungen verfügten, auch in Zukunft eine entsprechende Infrastruktur vorhalten werden.

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Parallel dazu soll die Rolle der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) erheblich gestärkt werden. Während die Einzelpraxen der Haus- und Fachärzte bestehen bleiben, rückt die koordinierte Versorgung in Zentren in den Fokus. Wilke betonte, dass Prävention die Grundlage der Gesundheitspolitik bildet und nicht erst bei der Behandlung der Krankheit beginnt. Diese strategische Ausrichtung zielt darauf ab, die Effizienz der Systeme zu erhöhen und die Patienten besser zu lenken.

Gesteuerte Patientenwege statt Selbstbestimmung

Ein zentraler Punkt der neuen Vision ist die Einführung eines gesteuerten Versorgungsmodells, bei dem Patienten weniger eigene Entscheidungen über den weiteren Behandlungsweg treffen müssen. René Wilke argumentiert, dass die Mehrheit der Bevölkerung eine zu geringe Gesundheitskompetenz besitzt, um fundierte Entscheidungen über den richtigen Ansprechpartner zu treffen. Daten zeigen, dass viele Bürger den eigenen Gesundheitszustand und die notwendigen Schritte zur Behandlung nicht einschätzen können.

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Der Minister schlägt daher vor, dass der Erstkontakt über verschiedene Kanäle erfolgen kann. Dazu gehören klassische Sprechstunden, aber auch Videosprechstunden. Denkbar sind zudem sogenannte Gesundheitskioske in Mehrgenerationenhäusern oder Familienzentren, von wo aus Patienten per Video mit Praxen verbunden werden. Dort erhalten sie eine erste fachliche Einschätzung, ohne dass sie selbst wissen müssen, welche Fachrichtung genau zuständig ist. Diese Struktur soll die Fehlplanung und Überlastung von Abteilungen reduzieren.

Erweiterte Aufgaben für Fachpersonal

Neben der Digitalisierung und vernetzten Strukturen soll sich auch die Aufgabenteilung im medizinischen Personal wandeln. René Wilke kündigte an, dass speziell geschulte Krankenschwestern in Zukunft eine größere Rolle bei der Ersteinschätzung von Patienten übernehmen werden. Diese Delegation von Aufgaben ist ein Kernelement seiner Strategie, um Engpässe bei Ärzten auszugleichen und die Verfügbarkeit von Versorgung zu sichern.

Auch Apotheken und Reha-Einrichtungen sollen künftig mehr medizinische Versorgungsangebote bereitstellen. Der Minister warnte davor, dass das aktuelle System so nicht weiter fortgesetzt werden kann. Die Debatten über die notwendige Transformation der Gesundheitsinfrastruktur in Brandenburg haben bereits begonnen und werden sich in den kommenden Jahren intensivieren. Ziel ist ein System, das stabil, qualitativ hochwertig und für den Bürger intuitiv navigierbar ist.