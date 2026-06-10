Gesundheitsministerium streicht umstrittene Mallorca-Regel - Homeoffice nur noch aus Deutschland

Das Bundesgesundheitsministerium schafft die sogenannte Mallorca-Regel ab, die mobiles Arbeiten aus dem EU-Ausland erlaubte. Künftig ist Homeoffice nur noch in Deutschland gestattet. Auch andere Ministerien überprüfen ihre Regelungen.

Im Bundesministerium für Gesundheit wird eine kontroverse Regelung abgeschafft, die es Beschäftigten bislang erlaubte, von temporären Aufenthalten im europäischen Ausland aus zu arbeiten - die sogenannte Mallorca-Regel .

Diese Praxis, die während der Corona-Pandemie in vielen Bundesministerien eingeführt wurde, steht nun in der Kritik, da sie zunehmend als unzeitgemäß und mit den aktuellen Anforderungen an die Leistungsbereitschaft der öffentlichen Hand unvereinbar angesehen wird. Die Entscheidung fällt in eine Phase, in der die Bundesregierung eine verstärkte Präsenz im Inland und eine Fokussierung auf die Kernaufgaben des Staates einfordert. Die Sprecherin des Gesundheitsministeriums bestätigte gegenüber BILD, dass die neue Dienstvereinbarung zur Arbeitszeit und zum Arbeitsort unverzüglich in Kraft treten wird.

Künftig sei mobile Arbeit außerhalb von Dienstreisen ausschließlich im Inland möglich. Damit reagiert das Haus von Nina Warken (CDU) auf die wachsende öffentliche Debatte um Homeoffice-Regelungen, die in der Privatwirtschaft oft deutlich restriktiver sind als im öffentlichen Dienst. Die Abschaffung der Mallorca-Regel wird im Ministerium als notwendiger Schritt gesehen, um das Vertrauen in die Arbeitsmoral der Behörde zu stärken und ein klares Signal an die Bürger zu senden. Die Diskussion um die Homeoffice-Regeln beschränkt sich nicht allein auf das Gesundheitsministerium.

Auch im Bundesinnenministerium unter Alexander Dobrindt (CSU) wird derzeit eine Überprüfung der bestehenden Regelungen vorgenommen. Bislang dürfen dort maximal 60 Prozent der Arbeitszeit im Homeoffice abgeleistet werden, jedoch nur von inländischen Wohnorten aus. Eine Sprecherin des Innenministeriums hielt sich mit konkreten Angaben zu möglichen Veränderungen bedeckt, verwies jedoch auf laufende Abstimmungsprozesse.

Diese Zurückhaltung deutet darauf hin, dass die Regierung bestrebt ist, eine einheitliche Linie zu finden, die sowohl die Flexibilität für die Mitarbeiter als auch die Anforderungen an die Präsenzpflicht in Einklang bringt. Brisant ist die Lage im Verteidigungsministerium, wo Mitarbeiter nach Angaben der Behörde nicht einmal an einen fest eingerichteten Bildschirmarbeitsplatz gebunden sind - ein Freiraum, der in Zeiten von Sicherheitsbedenken und höheren Anforderungen an die Verteidigungsfähigkeit zunehmend infrage gestellt wird.

Die Abschaffung der Mallorca-Regel im Gesundheitsministerium ist ein Signal, das über die unmittelbaren Auswirkungen hinausweist. Sie zeigt, dass die Politik auf die veränderte gesellschaftliche Stimmung reagiert, die von den Bürgern mehr Leistungsbereitschaft fordert. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte mehrfach betont, dass sich der Wohlstand des Landes nicht mit Work-Life-Balance und Vier-Tage-Woche erhalten lasse. Die neuen Homeoffice-Regelungen in den Ministerien könnten daher als Teil einer umfassenden Strategie verstanden werden, die den öffentlichen Dienst leistungsfähiger und bürgernäher machen soll.

Ob andere Ministerien dem Beispiel folgen werden, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass die Diskussion um das mobile Arbeiten in der Bundesverwaltung noch nicht abgeschlossen ist und dass die Regierung unter Druck steht, klare und einheitliche Vorgaben zu schaffen.

Die Mallorca-Regel mag in der Vergangenheit als flexibles Instrument zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit gedient haben - ihr Ende markiert nun den Beginn einer neuen Ära, in der die Präsenz im Inland und die Bindung an den Dienstort wieder stärker in den Vordergrund rücken





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