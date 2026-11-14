Gesundheitsstudie: Viele arbeiten trotz Infekt weiter mit negativen Folgen

Eine Doctolib-Umfrage zeigt: 78 Prozent der Deutschen arbeiten bei Krankheit weiter. Experten warnen vor längeren Beschwerden und erhöhenem Ansteckungsrisiko.

Eine aktuelle Umfrage der Plattform Doctolib unter 2575 Personen offenbart ein besorgniserregendes Verhalten im deutschen Arbeitsmarkt und Alltag. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung Krankheiten ignoriert, um Verpflichtungen nachzukommen. Dieser Trend belastet nicht nur die individuelle Gesundheit erheblich, sondern führt auch zu einer höheren Durchseuchung in öffentlichen Verkehrsmitteln und Büros.

Verhaltensmuster bei Infekten

78 Prozent der Erkrankten haben bei ihrem letzten stärkeren Infekt weiter im Beruf oder im Alltag gearbeitet. Fast jeder zweite Proband nahm Schmerz- oder Fiebermittel, um Termine und Aufgaben durchzustehen. Dabei ärgern sich 60 Prozent über erkältete Mitmenschen im Büro oder in Bus und Bahn. Konsequente Bettruhe gönnten sich selbst aber nur 18 Prozent der Kranken.

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Dr. Heinz-Wilhelm Esser warnt davor, dass Schmerz- und fiebersenkende Mittel nur die Warnsignale des Körpers unterdrücken. Sie verkürzen jedoch nicht die Dauer der Virusinfektion. Wer trotz Fieber und Erschöpfung weitermache, belaste seinen Körper zusätzlich. Außerdem steigt das Risiko, andere Menschen anzustecken. Wer sich nicht ordentlich auskuriert, liegt länger flach.

Langfristige gesundheitliche Folgen

Die Folgen dieses Verhaltens sind messbar und teilweise schwerwiegend. Die Umfrage zeigt, dass 51 Prozent der Befragten, die trotz Infekt gearbeitet haben, von längeren oder schnell wiederkehrenden Beschwerden berichteten. 44 Prozent fühlten sich sogar noch wochenlang erschöpft. Bei 15 Prozent folgte eine ärztlich diagnostizierte Erkrankung wie eine oder Nebenhöhlenentzündung.

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Wer krank weiterarbeitet, hat also nicht unbedingt schneller alles hinter sich, im Gegenteil. Viele berichten von einer längeren Erholungszeit. Besonders schwer fällt es den Eltern kleiner Kinder, sich richtig auszukurieren. Nur acht Prozent der erkrankten Eltern mit Kindern unter 14 Jahren konnten sich beim letzten stärkeren Infekt konsequent ausruhen. 69 Prozent kümmerten sich trotz Beschwerden weiter um Kinder und Haushalt.

Generationenunterschiede und digitale Hürden

Auch junge Erwachsene setzen sich unter Druck. 52 Prozent der 25- bis 34-Jährigen haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie krank Termine absagen. Bei den über 55-Jährigen sind es 34 Prozent. Auch der Arztbesuch ist für viele eine Hürde. 43 Prozent der Erkrankten fühlen sich mit Fieber oder einem starken zu erschöpft für ein volles Wartezimmer.

53 Prozent würden sich lieber per Videosprechstunde beraten lassen. Genutzt haben dieses Angebot beim letzten Infekt allerdings nur zwei Prozent. Dies zeigt eine große Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach digitaler Erleichterung und der tatsächlichen Nutzung. Die digitale Gesundheitsversorgung bleibt also noch ungenutzt, obwohl die Nachfrage hoch ist. Essers Rat lautet: Schon bei den ersten Anzeichen eines Infekts Aufgaben abgeben, Termine verschieben und kürzertreten.