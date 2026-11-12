Gewächshaus winterfest machen: Wintercheck vor dem Frost

Gewächshaus winterfest machen: Bevor die Temperaturen unter 5 Grad fallen, hilft ein Wintercheck mit Reinigung und Dichtungsprüfung, Schäden zu vermeiden.

Wer im Garten ein Gewächshaus besitzt, sollte es jetzt winterfest machen. Bevor die Temperaturen dauerhaft unter 5 Grad fallen, braucht das Glashaus einen gründlichen Wintercheck. Ohne diese Vorbereitung drohen Schäden am Gebäude, Probleme mit den Pflanzen und unnötige Ausfälle in der kalten Jahreszeit.

Der Hinweis richtet sich an alle Gartenbesitzer, die ein Gewächshaus nutzen. Der Schwerpunkt liegt auf drei Bereichen: Reinigung und Pflege des Beets, die Kontrolle der Bausubstanz sowie die sichere Lagerung von Hilfsmitteln.

Also read Bevor die Gewalt eskaliert: So sollen Ambulanzen schwere Straftaten verhindern

Gewächshaus einwintern: Den richtigen Zeitpunkt nutzen

Der richtige Zeitpunkt für das Einwintern des Gewächshauses liegt zwischen Oktober und Mitte November. Wer in diesem Zeitfenster arbeitet, bereitet das Glashaus vor den ersten Frösten vor.

Zuerst sollte das Glashaus gründlich gereinigt werden. Die Scheiben müssen von Schmutz befreit werden, damit auch in den dunklen Monaten genügend Licht ins Gewächshaus gelangt. Sauberkeit schützt außerdem vor Problemen mit Schädlingen und Krankheiten.

Advertisement

Im Beet gehören abgestorbene Pflanzenreste und Unkraut entfernt. Anschließend kann die Erde aufgelockert werden. Eine Schicht Rindenmulch oder Vlies hilft zusätzlich, den Boden vor dem Durchfrieren zu schützen.

Dichtungen prüfen und Fugen abdichten

Wände, Gestänge und Dichtungen sollten im Herbst kontrolliert werden. Ein genauer Blick auf die Bausubstanz zeigt, wo das Gewächshaus im Winter Wärme verliert.

Besonders die Gummidichtungen an den Türen können mit der Zeit porös werden. Wer solche Schäden frühzeitig erkennt, verhindert, dass kalte Luft ungehindert ins Innere strömt.

Kleine Löcher in den Fugen lassen sich mit Silikon verschließen. Auf diese Weise dringen weder kalte Luft noch Schädlinge in das Gewächshaus ein.

Dünger und Gartengeräte frostfrei lagern

Dünger und Pflanzenschutzmittel sollten nicht im Gewächshaus überwintern. Viele Gartenbesitzer lagern diese Mittel dort, im Winter kann das jedoch zum Problem werden.

Bei Frost können die Mittel unbrauchbar werden. Flüssigkeiten dehnen sich aus und können Behälter sogar beschädigen. Deshalb sollten Dünger und Pflanzenschutzmittel in einen frostfreien Raum umziehen.

Advertisement

Das gilt auch für Gartengeräte und Outdoor-Möbel. Auch diese Gegenstände gehören während der kalten Jahreszeit in einen frostfreien Raum.

Schwarze Wasserkanister können tagsüber Sonnenwärme speichern und nachts wieder abgeben. Der Effekt zeigt sich allerdings meist erst bei Behältern mit 500 bis 1000 Litern Inhalt.

Heizung prüfen und Dämmung mit Noppenfolie verbessern

Wer ein beheiztes Gewächshaus besitzt, sollte Heizung, Heizmatten und Thermometer rechtzeitig prüfen. Funktionierende Technik ist die Grundlage, damit die Pflanzen auch bei Dauerfrost geschützt bleiben.

Ohne Heizung kann eine lichtdurchlässige Luftpolster- oder Noppenfolie die Dämmung verbessern. Sie hält die Wärme im Inneren und schützt das Gewächshaus so zusätzlich über den Winter.

Der Hinweis auf diese Maßnahme findet sich in dem Ratgeber, aus dem die Angaben stammen. Wer die Schritte von der Reinigung über die Dichtungsprüfung bis zur Dämmung kombiniert, bereitet sein Gewächshaus am umfassendsten auf die kalte Jahreszeit vor.