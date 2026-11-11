Gewächsishalter: Wintercheck erfordert unverzügliche Maßnahmen

Ein Gewächshaus in der Wärme auf den kalten Winter vorbereiten. Der Wintercheck zwischen Oktober und November verhindert strukturelle Schäden, Pflanzenprobleme und Ausfallzeiten.

Ein Gewächshaus in privateigentum erfordert vor dem Winter eine gründliche Kontrolle, um Schäden an Bauwerksmaterial und Pflanzen zu vermeiden. Der ideale Zeitpunkt dafür liegt zwischen Oktober und Mitte November, wenn die Außentemperaturen unter 5 Grad Celsius fallen.

Dieser Artikel erläutert, welche Schritte notwendig sind und welche Gegenstände umgeplant werden sollten.

Schutz des Glasteils und Dissipation von Lichtverlusten

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Die erste Aufgabe besteht darin, sämtlichen Schmutz, Laub und abgestorbene Pflanzenreste von den Scheiben und dem Dach zu entfernen. Nur so bleibt im Innenraum genügend Licht und die Wärmegehalte bleiben stabil. Anschließend sollte die Erde aufgelockert und eine Schicht Rindenmulch oder Vlies aufgetragen werden, um das Rauhen zu verhindern. Durch die Mulchschicht bleibt der Boden isoliert und friert weniger tief ein. Also werden mit diesem Schritt mögliche Wachstumsrückgänge von tiefengefüllten Boden reduziert.

Kontrolle der strukturellen Integrität und Dichtungen

Wände, Gestänge und vor allem die Gummidichtungen der Türen sind von besonderer Bedeutung. Mit der Zeit werden Gummidichtungen porös und ermöglichen, dass kalte Luft und Schädlinge eindringen. Kleine Löcher in den Fugen lassen sich mit Silikon versiegeln, um das Eindringen von Kälte zu verhindern. Darüber hinaus sollte man auch das Dach auf Risse oder Beschädigungen kontrollieren, da undichte Stellen die Wärme zurücklassen können.

Umziehen von Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Geräten

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Im Gebilde des Gewächshauses werden oft Dünger, Pflanzenschutzmittel, Gartengeräte und Outdoor-Möbel gelagert. Bei Frost kann die Nutzung dieser Vorräte problematisch sein, da die Mittel unbrauchbar werden, Flüssigkeiten sich ausdehnen und die Behälter beschädigt werden. Deshalb gilt die Empfehlung, alle Dosen und Flaschen in einen frostfreien Raum umzustellen. Die gleiche Vorsicht gilt auch für zarte Gartenmöbel, die unter frostbasierten Bedingungen rosten oder verziehen.

Heizungskontrolle und thermische Isolierung

Besitzer eines beheizten Gewächshauses sollten Heizung, Heizmatten und Thermometer prüfen, bevor die Kälte einsetzt. In einem nicht beheizten Gewächshaus kann das Aufbringen einer lichtdurchlässigen Luftpolster- oder Noppenfolie die Dämmung erheblich verbessern. Zusätzlich können schwere Wasserkanister tagsüber Sonnenwärme speichern und nachts wieder abgeben, wobei ein Inhalt von 500 bis 1000 Litern optimal wirkt. Diese Technik ermöglicht einen kleinen Anstieg der Innenraumtemperatur, ohne eine permanente Heizquelle zu benötigen.

Zusammenfassung der Maßnahmen für die kalte Jahreszeit

Um Schäden zu vermeiden, empfiehlt sich das Durchführen eines Wintercheckes zwischen Oktober und November. Dabei ist der Winterputz, die Kontrolle von Dichtungen sowie die Umlegung von etwas Frostfeindlichem zu beachten. Gleichzeitig sollten Eigentümer sicherstellen, dass die Heizung sinnvoll eingesetzt wird oder alternativ eine zusätzliche Dämmfolie angebracht wird. Durch diese Schritte bleibt das Gewächshaus in gutem Zustand, die Pflanzen florieren weiter und die Kosten für Reparaturen werden reduziert.