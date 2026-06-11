Gewalt bei ausländerfeindlichen Protesten in Nordirland

Die Polizei in Nordirland setzte Wasserwerfer ein, um gewalttätige Proteste von ausländerfeindlichen Demonstranten zu bekämpfen, die von rechtsextremen Aktivisten angeleitet wurden. In Glengormley nördlich von Belfast ereigneten sich neue Ausschreitungen, bei denen Steine und Flaschen auf Polizisten geworfen wurden und Feuer auf der Fahrbahn gelegt wurde. Im Zentrum von Belfast blieb es jedoch ruhig. Die Polizei hatte ihre Präsenz in Nordirland am Mittwoch verstärkt und viele Schulen und Geschäfte blieben geschlossen.

Die zweite Nacht in Folge gab es in Nordirland gewalttätige Proteste von ausländerfeindlichen Demonstranten, die von rechtsextremen Aktivisten angeleitet wurden. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, nachdem Steine und Flaschen auf Beamte geworfen wurden.

In Glengormley nördlich von Belfast ereigneten sich neue Ausschreitungen, bei denen Steine und Flaschen auf Polizisten geworfen wurden und Feuer auf der Fahrbahn gelegt wurde. Im Zentrum von Belfast blieb es jedoch ruhig. Die Polizei hatte ihre Präsenz in Nordirland am Mittwoch verstärkt und viele Schulen und Geschäfte blieben geschlossen. Am Dienstagabend gab es gewalttätige Proteste in Belfast, bei denen Fahrzeuge und Häuser in Brand gesteckt wurden.

Die Feuerwehr musste Menschen aus Häusern holen. Hintergrund war die Veröffentlichung eines Videos eines brutalen Messerangriffs, für den ein sudanesischer Migrant verantwortlich gemacht wird. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und einem Richter vorgeführt. Dem 30-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen. Sein Opfer ist inzwischen in einem stabilen Zustand





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