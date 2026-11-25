Wer vom Partner bedroht oder geschlagen wird, ist nicht allein. Diese Hilfsangebote gibts für Frauen in NRW .

Gewalt in der Partnerschaft betrifft Frauen in allen Altersgruppen und sozialen Schichten. Allein 2025 registrierte die Polizei in Nordrhein-Westfalen mehr als 67.500 Opfer häuslicher Gewalt.

Wer bedroht, geschlagen, kontrolliert oder eingeschüchtert wird, muss das aber nicht hinnehmen. Eine zentrale Anlaufstelle ist das bundesweite Hilfetelefon"Gewalt gegen Frauen" unter der Nummer 116 016. Das Angebot ist kostenlos, rund um die Uhr erreichbar und kann anonym genutzt werden. Beraterinnen informieren über Hilfsangebote vor Ort und unterstützen bei den nächsten Schritten.gibt es außerdem Frauenberatungsstellen, die sich an alle Frauen mit den verschiedensten Problemlagen richten.

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Hilfe kann einmal oder auch längerfristig in Anspruch genommen werden. Außerdem existiert ein Frauen-Info-Netz, das über freie Frauenhausplätze inWenn akute Gefahr besteht, sollten Betroffene sofort den Notruf 110 wählen. Auch Unbeteiligte wie zum Beispiel Nachbarn können die Polizei alarmieren. Wichtig: Wer sich bedroht fühlt, sollte möglichst einen sicheren Ort aufsuchen, etwa bei Nachbarn, Freunden oder Verwandten.

Für den Fall, dass das nicht möglich ist, gibt es diese Tipps von der Frauenberatungsstelle Düsseldorf:ein Handy mit Notfallnummern stets aufgeladen und griffbereit haben Ja. Seit Januar 2002 hat die Polizei die Möglichkeit, die gewalttätige Person für die Dauer von zehn Tagen aus der gemeinsamen Wohnung zu verweisen. Sie kann auch ein Rückkehrverbot anordnen. Diese Regelung wird von der Polizei überprüft und soll den Betroffenen Schutz und Zeit verschaffen, um weitere Schritte zu planen.

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Nach dem Polizeieinsatz erhalten Opfer auch eine Dokumentation darüber. Damit kann beim Familiengericht weiterer Schutz beantragt werden. Das kann notwendig sein, um einen möglichen Gewaltkreislauf zu durchbrechen.

"Handlungsmöglichkeiten für Frauen in Gewaltbeziehungen" ist dazu eine detaillierte Checkliste vorhanden. Frauenberatungsstellen können auch bei der Erstellung eines solchen Plans helfen. Man kann sich persönlich oder mit Unterstützung eines Anwalts an das zuständige Familiengericht wenden. Das Gericht kann bestimmen, dass sich die gewalttätige Person an Schutzanordnungen halten muss.

Beispiele dafür sind:Ein Verstoß gegen solche Schutzanordnungen ist eine Straftat. Diese wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft. Wichtig: Der Antrag auf zivilrechtlichen Schutz durch das Familiengericht kann kostenpflichtig sein. Das Gericht kann prüfen, ob ein Anspruch auf Verfahrenskostenhilfe besteht.

Frauenhäuser bieten Frauen und ihren Kindern Schutz vor häuslicher Gewalt. Die Adressen sind aus Sicherheitsgründen meist nicht öffentlich. Dort erhalten Betroffene:zu finden. Die Beratungsgespräche sind kostenfrei und unterliegen der Schweigepflicht.

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Auf Wunsch können sie anonym stattfinden. Rund um die Uhr ist dafür auch das Hilfetelefon"Gewalt gegen Frauen" unter der Nummer 116 016 erreichbar. Politik will E-Scooter auf 4.000 begrenzenWeltverband zieht vor Gericht - das Warten für Düsseldorf geht weiterDu willst mehr Beiträge vom WDR direkt oben in der Suche bei Google sehen? Dann füge uns jetzt als"Bevorzugte Quelle" hinzu.