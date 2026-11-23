Berliner Kliniken wie die Charité und Vivantes verzeichnen einen Anstieg von Gewalt und Aggressionen gegen Pflegekräfte und Ärzte. Details zu Ursachen und Schutzmaßnahmen.

Die Gewalt gegen medizinisches Personal in Berliner Kliniken nimmt deutlich zu. Sowohl die Universitätsklinik Charité als auch das Klinikum Vivantes berichten von einem deutlichen Anstieg sowohl verbaler als auch körperlicher Angriffe auf Ärzte und Pflegekräfte. Diese Entwicklung gefährdet die Sicherheit und das psychische Wohlbefinden der Mitarbeitenden im Gesundheitswesen. Julia Wydrowski, die Pflegelijke Centrumsleitung an der Charité, betont, dass Gewalt bereits nahezu zum alltäglichen Arbeitsablauf in Notaufnahmen geworden ist.

Umfang der Aggressionen bei Vivantes

Vivantes hat im Jahr 2025 insgesamt mehr als 3700 gemeldete Aggressionsvorfälle dokumentiert. Ein Pressesprecher des Klinikverbunds, Christoph Lang, bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) diese Zahlen. Im direkten Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von sechs Prozent. Die statistische Verteilung zeigt, dass die meisten Vorfälle in den Bereichen Psychiatrie und Notaufnahme stattfanden. Davon waren 73 Prozent physischer Natur, was eine massive Bedrohung für die körperliche Unversehrtheit des Personals darstellt.

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Zusätzlich zu den reinen Körperverletzungen wurden 50 Angriffe mit Waffen und 28 Fälle von Würgegriffen registriert. Die Daten verdeutlichen die Schwere der Situation in den Berliner Kliniken. Besonders besorgniserregend ist die Häufung von extremen Gewalttaten, die über einfache Schubsereien oder Beleidigungen hinausgehen. Die systematische Erfassung der Vorfälle bei Vivantes macht die Dimension des Problems für die Öffentlichkeit und die Verantwortlichen klar sichtbar.

Ursachen und Auslöser der Gewalt

In den Vivantes-Psychiatrien entstehen die Übergriffe häufig dann, wenn Patientinnen und Patienten etwas verwehrt wird oder im Zusammenhang mit durchgeführten Zwangsmaßnahmen. In den Notaufnahmen dominierten im Jahr 2025 verbale Bedrohungen. Diese wurden häufig durch den Konsum von Alkohol oder Drogen ausgelöst. Auch lange Wartezeiten führten immer wieder zu Konflikten zwischen Betroffenen, Angehörigen und dem medizinischen Personal.

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Julia Wydrowski von der Charité beschreibt die Situation in den Notaufnahmen als Begegnung unterschiedlicher Lebensrealitäten und Erwartungen. Patientinnen und Patienten kämen häufig mit großen Sorgen, Schmerzen und einem hohen individuellen Leidensdruck. Gleichzeitig bestehe oft die Erwartung, unmittelbar diagnostiziert und behandelt zu werden, wovon das System nicht immer gerecht werden könne. Diese Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität ist ein Hauptkonfliktpunkt.

Neben den individuellen emotionalen Belastungen sehen die Klinikleitungen auch strukturelle Herausforderungen im Gesundheitssystem. Lange Wartezeiten auf Facharzttermine oder spezielle Untersuchungen führen dazu, dass vermehrt Patienten mit weniger dringenden Beschwerden in die Notaufnahmen kommen. Die Versorgung dort orientiere sich jedoch konsequent an der medizinischen Dringlichkeit. Diese Situation werde durch Angst und Unsicherheit bei den Patienten noch weiter verschärft, was Alkohol- und Drogenkonsum als Auslöser zusätzlich befeuert.

Schwere Folgen für das Personal

Die Auswirkungen auf die Betroffenen sind enorm und gehen weit über die unmittelbare körperliche Verletzung hinaus. Bei Vivantes gaben 77 Prozent der betroffenen Mitarbeiter an, durch die Vorfälle stark belastet zu sein. Fast 3000 Mal fühlten sich die Beschäftigten bedroht. In mehr als 1.300 Fällen traten körperliche Schmerzen auf, und in 861 Fällen war eine medizinische Behandlung erforderlich. Diese Zahlen verdeutlichen die langfristigen gesundheitlichen Risiken für das Klinikpersonal.

Julia Wydrowski ergänzt, dass die traumatischen Erlebnisse nicht automatisch mit dem Feierabend enden. Sie können das Sicherheitsgefühl der Mitarbeitenden nachhaltig beeinflussen und psychisch stark belasten. Diese langfristigen Folgen können zu Burnout und einem Rückgang der Arbeitszufriedenheit führen. Die psychische Gesundheit des Personals ist somit genauso gefährdet wie die physische. Regelmäßige Polizeieinsätze, teils mehrmals pro Woche, sind an manchen Standorten leider notwendig geworden, um die Ordnung aufrechtzuerhalten.

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Schutzmaßnahmen und aktuelle Zahlen

Gegen die wachsende Gewalt haben die Kliniken ihre Sicherheitsvorkehrungen massiv aufgerüstet. Je nach Standort und räumlicher Gegebenheiten wurden Schutzräume, Alarmknöpfe und Alarmtelefone installiert. Bei Vivantes gibt es zudem Fenster in Untersuchungszimmern, um Sichtkontakt zu Kollegen zu ermöglichen und so eine schnellere Hilfeleistung zu gewährleisten. Zusätzlich wird in den Notaufnahmen rund um die Uhr ein Wachschutz eingesetzt, um potenzielle Angreifer abzuwehren und das Personal zu schützen.

Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen bleibt die Belastung hoch. Sprecher Christoph Lang betonte, dass 2025 in den sieben Rettungsstellen von Vivantes rund 370.000 Patientinnen und Patienten behandelt wurden. Dies verdeutlicht das enorme Volumen an Behandlungen, das im Fokus der Gewalt steht. Lang stellte zudem fest, dass 99 Prozent der Patientenkontakte friedlich verliefen. Dennoch bleibt die verbleibende Minderheit der gewalttätigen Vorfälle ein kritischer Faktor, der die Arbeitsbedingungen in Berliner Kliniken dauerhaft verändert hat.