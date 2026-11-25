In Sachsen wurden 2025 mehr als 11.000 Opfer häuslicher Gewalt gezählt. Zum Orange Day fordert Bundesjustizministerin Stefanie Hubig schärfere Regeln gegen Femizide.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Heute ist Orange Day, der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Bis zum 10. Dezember leuchten im Rahmen der UN-Kampagne „Orange the World“ weltweit Gebäude orange, in Leipzig ab Sonnenuntergang etwa das Neue Rathaus.

Wie groß das Problem ist, zeigen die Zahlen des Bundeskriminalamts: 2024 wurden in Deutschland 308 Frauen und Mädchen gewaltsam getötet, 191 davon durch Partner, Ex-Partner oder andere Familienmitglieder. In Sachsen zählte die Kriminalstatistik 2025 insgesamt 11.351 Opfer häuslicher Gewalt, 71,2 Prozent davon weiblich. 15 Menschen überlebten die Gewalt nicht. Bundesweit wurden 2024 außerdem 187.128 Frauen Opfer häuslicher Gewalt und 53.451 Opfer von Sexualstraftaten. 18.224 Frauen erlebten digitale Gewalt wie Nötigung, Bedrohung oder Stalking.

Also read Bei Gewalt gegen Frauen wird Flagge gezeigt, aber es ändert sich wenig

Die Lagebilder für 2025 haben Innenminister Alexander Dobrindt, Frauenministerin Karin Prien und Justizministerin Stefanie Hubig am Dienstag in Berlin vorgestellt. , weil sie Frauen sind, sollen eindeutig als Mord bestraft werden. Ihr Entwurf sieht „geschlechtsspezifische oder sonstige menschenverachtende Beweggründe“ als neues Mordmerkmal vor. Die Union trägt härtere Strafen mit, setzt aber einen eigenen Akzent: Nach einem Positionspapier der Fraktionsspitze soll das neue Merkmal „an der Tat selbst“ ansetzen.

Vor allemAm Montag hat die Aktivistin Diana König bei einer Konferenz der SPD-Fraktion in Berlin berichtet, was hinter solchen Zahlen steckt. Ihre Tante Lydia wurde 2019 von ihrem Ehemann erschossen. Nach 50 Jahren Beziehung hatte die 66-Jährige wieder einmal versucht, sich von ihrem gewalttätigen Mann zu trennen. Der damals 68-jährige Täter wurde zunächst wegen Totschlags verurteilt, erst in der Berufung wegen Mordes.

Medien schrieben von „Familiendrama“ und „Beziehungstat“. König sieht darin eine Täter-Opfer-Umkehr: „Was für ein Martyrium hinter diesen Frauen liegt, jahre-, jahrzehntelang, interessiert niemanden.

Advertisement

“Viele Fälle tauchen in keiner Statistik auf. Hubig geht von einem „extrem hohen“ Dunkelfeld aus, sagte sie im ZDF. Nur sehr wenige Frauen erstatten Anzeige. Oft haben sie Angst wegen der familiären Situation, zum Beispiel um ihre Kinder.

Die bundesweitebestätigt das: Weniger als fünf Prozent der Betroffenen zeigen körperliche oder psychische Gewalt in Partnerschaften bei der Polizei an. Hubig verweist auf die verbesserte psychosoziale Prozessbegleitung. Opfer sollen wissen, dass sie im Verfahren nicht allein sind. Immer mehr Gewalt findet im Netz statt.

„Der Hass hat eine Tastatur bekommen – und er hat Frauen im Visier“, schrieb Bundestagspräsidentin Julia Klöckner in der Bild. Hass, Drohungen und sexualisierte KI-Bilder müssten innerhalb von Stunden gelöscht werden, nicht erst nach Tagen oder Wochen.

„Wer mit Netzwerken Milliarden verdient, muss Verantwortung tragen für die Inhalte, die dort verbreitet werden. “ Klöckner warnt vor einer „Repräsentationslücke“: Frauen zögen sich aus der Öffentlichkeit zurück, äußerten sich nicht mehr in sozialen Netzwerken oder verzichteten darauf, für politische Ämter zu kandidieren. Die Koalition hat schon einiges verschärft. Gewalttäter können per Fußfessel auf Abstand zum Opfer gehalten werden.

Sexual- und Raubtaten mit K.-o. -Tropfen werden härter bestraft. Mit einem geplantensollen Deepfakes und Vergewaltigungsvideos schärfer geahndet werden. SPD-Frauenpolitikerin Carmen Wegge: „Nach dieser Legislatur werden wir dieses Land sicherer gemacht haben für Frauen.

Advertisement

“In Sachsen sind die Gewaltstraftaten im häuslichen Bereich 2025 erneut gestiegen, diesmal um 4,0 Prozent. Die Tendenz geht schon seit Jahren nach oben. Die Linke verweist auf mehrereGleichstellungsministerin Petra Köpping von der SPD nennt Gewalt gegen Frauen und Mädchen eine Menschenrechtsverletzung: „Wir müssen das Schweigen brechen und den Betroffenen konsequent zur Seite stehen.

“ Am 4. November hat der Landtag dasbeschlossen. Es tritt am 1. Januar 2027 in Kraft und gilt auch für Männer und queere Personen.

Ein Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung gilt ab 2032. Im Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt sind für den Gewaltschutz 19,1 Millionen Euro für 2027 und 20,4 Millionen Euro für 2028 vorgesehen. Laut Linken-Politikerin Juliane Nagel wären nach der Istanbul-Konvention 404 Plätze in Frauen- und Kinderschutzhäusern nötig, es gibt aber nur 206. Im vergangenen Jahr wurden Schutzsuchende in 376 Fällen abgewiesen, weil kein Platz frei war.

Im Erzgebirgskreis soll ab März 2027 eine Einrichtung mit vorerst vier Familienplätzen öffnen. SPD-Sozialpolitikerin Laura Stellbrink wünscht sich, dass sich auch die Kommunen weiterhin an der Finanzierung beteiligen: „Gewaltschutz braucht Geld, nicht nur warme Worte.

“ Dresden setzt auf Zivilcourage. 2024 hat die Stadt online nach sexualisierter Gewalt im öffentlichen Raum gefragt. 77 Prozent der Frauen und 31 Prozent der Männer gaben an, so etwas schon erlebt zu haben. Repräsentativ ist die Umfrage nicht, es haben nur 683 Menschen teilgenommen. Wer sieht, dass eine Frau belästigt wird, soll eingreifen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Oft reicht schon die Frage: „Geht es Ihnen gut?

“Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.