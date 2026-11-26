Alle drei Tage wird eine Frau durch Partner oder Ex-Partner getötet. Was Männer im Alltag jetzt tun müssen.

Jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Gesetze werden verschärft. Reicht das? Nein.

Wir Männer müssen begreifen, dass wir alle das Problem sind Wir sitzen zu viert auf dem Sofa eines Freundes, damals alle etwa 16 Jahre alt. Einer aus der Runde haut sich mit der Faust in die flache Hand. Er lacht dabei. Das Geräusch soll simulieren, wie hart eine junge Frau von ihm und seinen Kumpels beim Sex rangenommen wurde.

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Gangbang mit einem Mädchen aus seiner Schule. Er behauptet, sie habe das gewollt, und erzählt davon, als wäre es eine Heldengeschichte. Von Typen, die sich nehmen, was sie wollen. Für die Frauen austauschbare Ware sind.