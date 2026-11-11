Gewalt in Berliner Vivantes-Kliniken: Wachschutz und Alarmknöpfe als Reaktion

Vivantes-Geschäftsführer Johannes Danckert meldet alarmierende Gewaltzahlen in Berliner Krankenhäusern. Täglich werden Mitarbeiter bedroht, was zu verstärktem Sicherheitspersonal führt.

Die Sicherheit von medizinischem Personal in den Berliner Vivantes-Kliniken ist akut gefährdet. Geschäftsführer Johannes Danckert warnt vor einer dramatischen Eskalation der Gewalt an den Notaufnahmen. Demnach werden Ärzte und Pflegekräfte im Durchschnitt zehn Mal pro Tag angegriffen.

Alltägliche Bedrohungen durch Waffen

Johannes Danckert macht die Häufigkeit der Vorfälle deutlich, wenn er angibt, dass seine Mitarbeiter täglich beschimpft, geschlagen oder mit Waffen bedroht werden. Für viele Beschäftigte hat sich diese Gewalt zur neuen Normalität entwickelt. Drei Viertel der Angriffe beschränken sich nicht auf verbale Beleidigungen, sondern eskalieren zu tätlichen Auseinandersetzungen.

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Ein besonders alarmierendes Detail ist das Vorkommen von Waffen bei diesen Zwischenfällen. Im Schnitt einmal pro Woche wird eine Waffe eingesetzt. Dabei handelt es sich laut Angaben von Danckert entweder um ein Messer oder eine Pistole. Diese Entwicklung beschreibt der Vivantes-Chef als drastischen Wandel im Vergleich zu früheren Jahren.

Psychiatrische Hintergründe der Aggressionen

Christoph Lang, Sprecher von Vivantes, präzisiert die Ursachen für die hohe Zahl der Vorfälle. Zwei Drittel der registrierten Angriffe haben einen psychiatrischen Hintergrund. In diesen Fällen greifen Patienten, die sich beispielsweise in einer Psychose befinden, Pflegekräfte an.

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Neben psychotischen Zuständen nennen Patienten auch andere Gründe für ihr aggressives Verhalten. Sie beschweren sich häufig darüber, dass sie nicht schnell genug behandelt werden. Einige versuchen sogar, Druck auszuüben, indem sie vorgezogen werden wollen oder mit Waffen drohen.

Gesellschaftliche Verrohung als Ursache

Johannes Danckert sieht eine allgemeine Verrohung der gesellschaftlichen Sitten als eine wesentliche Ursache für die steigende Gewaltbereitschaft. Vor fünfzehn Jahren gab es nur vereinzelte Vorfälle in den Notaufnahmen. Heute bezeichnet Danckert die Gewalt quasi als alltägliches Geschäft in den Kliniken.

Dieses Phänomen betrifft nicht nur Berlin, sondern breitet sich bundesweit aus. Die Situation in den Berliner Vivantes-Einrichtungen spiegelt jedoch eine extreme Ausprägung dieses Trends wider. Die Kombination aus psychischer Erkrankung und gesellschaftlicher Polarisierung führt zu einer erhöhten Gefahr für das Personal.

Sicherheitsmaßnahmen und finanzielle Belastung

Als direkte Reaktion auf die Lage hat Vivantes die Sicherheitsvorkehrungen massiv verstärkt. In allen Notaufnahmen ist rund um die Uhr Wachschutz im Einsatz. Christoph Lang bestätigt, dass dieser Schutz permanent vor Ort vorhanden ist, um immediate Gefahren abzuwehren.

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Eine besondere Bürde trägt das Unternehmen dabei finanziell. Lang erklärt, dass Vivantes die Kosten für den Wachschutz aus eigener Tasche bezahlt. Dies stellt eine erhebliche zusätzliche Belastung dar, da diese Ausgaben nicht vollständig durch externe Kostenträger gedeckt sind.

Technische Lösungen für den Ernstfall

Neben dem physischen Präsenzschutz wurden technische Hilfsmittel installiert. Für den Ernstfall gibt es einen Alarmknopf, der direkt zur Polizei führt. Diese Maßnahme soll die Reaktionszeit der Behörden verkürzen und die Sicherheit der Angestellten weiter erhöhen.

Die Kombination aus personellem Schutz und technischer Infrastruktur bildet das aktuelle Sicherheitskonzept von Vivantes. Dennoch bleibt die Gewalt gegen medizinisches Personal ein gravierendes Problem, das über die reine Klinikverwaltung hinausgeht.