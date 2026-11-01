Gewalt in Frankfurt: Krawalle nach Gen-Z-Demonstration und politische Reaktionen

Nach friedlichen Protesten von Gen Z folgten in Frankfurt und Köln schwere Krawalle. Die Polizei ging gegen Randalierer vor, die Politik reagiert empört.

Die Lage in der Innenstadt von Frankfurt am Main hat sich in der Nacht zum Sonntag nach abendlichen Krawalle n erneut entspannt. Dennoch hält die Polizei dort mit starken Kräften präsent, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Ein Sprecher bestätigte, dass die Sicherheitskräfte weiterhin aufmerksam bleiben, obwohl die unmittelbare Gewalt vorerst beendet ist.

Ruige Nacht nach Gewalttaten in Frankfurt

Die Situation beruhigte sich bis zum frühen Sonntagmorgen deutlich, nachdem die Polizei ein großes Areal in der Innenstadt abgeriegelt hatte. Vor der Sperrung und der massiven Präsenz waren in der Nacht vorab noch heftige Ausschreitungen tobend. Die Behörden gehen davon aus, dass die Gefahr einer erneuten Konfrontation aktuell gering ist, doch die Wachsamkeit bleibt aufrechterhalten.

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Massiver Polizeieinsatz und Festnahmen

Im Anschluss an eine Demonstration waren Randalierer in der Mainmetropole aufgetreten und haben Polizisten angegriffen. Zudem wurden Geschäfte geplündert, was zu erheblichen Sachschäden führte. Bei den Zusammenstößen gab es verletzte Personen, darunter sowohl Beamte als auch Bürger. Die Polizei hat mehr als 30 Menschen vorläufig festgenommen, um die Täter zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Eskalation war so schwerwiegend, dass sogar das Spezialeinsatzkommando, kurz SEK, im Einsatz war. Diese spezielle Einheit wird nur bei besonders gefährlichen Lagen alarmiert, was die Schwere der Vorfälle unterstreicht. Die Festnahmen dienen dazu, die Aggressoren aus dem Verkehr zu ziehen und die Ordnung in der Stadt schnellstmöglich wiederherzustellen.

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Bundesweite Ausschreitungen nach Protesten

Ursprünglich waren Zehntausender junger Menschen zunächst weitgehend friedlich demonstriert. Die Initiative Gen Z regelt hatte zu diesen friedlichen Protesten in mehr als 30 Städten aufgerufen. Die Forderungen der Teilnehmer konzentrierten sich auf mehr Geld für Schulen, soziale Gerechtigkeit und Maßnahmen gegen die steigenden Lebenshaltungskosten. Auch mehr Klimaschutz stand auf der Agenda der jungen Demonstranten.

Doch am Samstagabend kam es vor allem in Frankfurt und Köln zu gewalttätigen Szenen und schweren Ausschreitungen. In Berlin gab es Berichte über Flaschen- und Böllerwürfe auf Sicherheitskräfte und Passanten. In einigen anderen Städten sah sich die Polizei gezwungen, Wasserwerfer einzusetzen, um die Gewalt zu brechen. Diese Bilder standen in starkem Kontrast zum friedlichen Charakter des ursprünglichen Aufrufs.

Politische Empörung und harte Konsequenzen

Die Politik reagierte schockiert auf die Vorfälle und kündigt harte Konsequenzen an. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU erklärte, dass diejenigen, die sich so verhalten wie die Angreifer in der Frankfurter Innenstadt, sich außerhalb der Gesellschaft stellen. Er betonte, dass die Regierung die Aggressoren, Tätergruppen und den genauen Hergang genau bewerten werde. Daraus würden dann die notwendigen Schlüsse gezogen.

Sein Innenminister Roman Poseck, ebenfalls von der CDU, kündigte ein hartes Vorgehen gegen die Randalierer an. Auch CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann kritisierte die Krawalle nach den Demonstrationen scharf. Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei traurig, dass friedlicher Protest teilweise kaum mehr möglich sei. Sie fragte, ob inhaltliche Ziele der Demonstrationen wirklich im Vordergrund standen oder ob Gewalt nur ein Deckmantel war.

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Distanzierung der Initiatorin Gen Z regelt

Ein Sprecher der Initiative Gen Z regelt erklärte, sie hätten keinen Einfluss auf das gehabt, was nach Ende der Kundgebungen passierte. Die Initiative veröffentlichte am Samstagabend auf Instagram eine Stellungnahme. Darin distanziert sie sich von jeglicher Form der Gewalt sowie von gewalttätigen Handlungen anderer Gruppen oder Einzelpersonen, die nicht Teil der Demonstrationen waren.

Man betone, dass die Bewegung für friedlichen Protest, demokratische Werte und das Recht stehe, die Meinung frei zu äußern. Gewalt war und ist niemals Teil der Bewegung, so die klare Positionierung. Dies geschah, um die Mehrheit der friedlichen Teilnehmer zu schützen und die Legitimität der Forderungen nicht durch Gewalt zu diskreditieren.

Zukünftige Proteste und interne Kritik

In drei Wochen will die Initiative wieder bundesweit Menschenmassen mobilisieren. Sie bezeichnete die Demonstrationen am Samstag nur als ersten Schritt in einer längerfristigen Bewegung. Der Sprecher des Presseteams, der öffentlich nur unter seinem Vornamen Amadeo auftreten will, erklärte der Deutschen Presse-Agentur, man wolle sich an den europaweiten Protesten am 20. November beteiligen.

Für jenen Tag hat ein breites Bündnis zur Teilnahme an einem Internationalen Jugendstreiktag aufgerufen. Darunter befinden sich unter anderem die Bundesschülerkonferenz, die sich zuvor von den Gen Z regelt-Protesten distanziert hatte. Ihre Begründung für diese Distanzierung waren unklare Organisationsstrukturen der Bewegung. Amy Kirchhoff, die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, hatte vor den Protesten am Reformationstag gesagt, man wisse nicht so genau, wer genau dahintersteht. Diese Unsicherheit trägt zur Kritik an der Organisation bei, während die Forderungen nach Veränderungen weiterhin bestehen bleiben.