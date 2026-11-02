Gewalt in Frankfurt und Köln: Politiker und Polizei analysieren die Hintergründe

Nach den Ausschreitungen in Frankfurt und Köln diskutieren Politiker über die Rolle migrantischer Gruppen, während die Polizei organisierte Täterkreise identifiziert. Experten warnen vor simplen Schlussfolgerungen.

Nach den gewalttätigen Ausschreitungen im vergangenen Wochenende in Frankfurt und Köln stehen die Ursachen und die Zusammensetzung der Täter im Fokus der öffentlichen Debatte. Während Bundesinnenminister Nancy Poseck und andere Politiker Gruppen aus dem migrantischen Milieu als Hauptverursacher identifizieren, fordern Experten eine differenzierte Betrachtung der statistischen Daten und sozialen Hintergründe, um keine falschen Narrative zu verstärken.

Polizei identifiziert organisierte Gewaltgruppen

Die Polizei geht bei der Aufklärung der Vorfälle von einer hohen Organisationsgradierung der gewaltbereiten Akteure aus. Laut den ersten Ermittlungsergebnissen der Frankfurter Einsatzleitung sollen etwa 1500 Personen an den Unruhen beteiligt gewesen sein. Viele dieser Gewaltbereiten seien aus dem Umland angereist, einige sogar aus weiter entfernten Städten. Eine ähnliche Dynamik zeigte sich in Köln, wo Polizeisprecher Sascha Wallmeroth gegenüber dem WDR erklärte, dass die Gewalt erst erheblich eskalierte, als die eigentliche Demonstration der Gen-Z-Bewegung bereits beendet war.

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Einsatzleiter Martin Lotz betonte, dass Personen gezielt nach Köln gereist seien, um Straftaten zu begehen. Die Polizei stellte fest, dass die Versammlung als Deckmantel für die Ausnutzung der Situation durch gewalttätige Gruppen diente. Art, Weise der Angriffe, die häufige Vermummung und die Art der Bewaffnung deuteten nicht auf eine spontane Eskalation hin, sondern auf ein gezieltes und offenbar vorbereitetes Vorgehen.

Poseck nennt migrantische Milieus als Verursacher

Bundesinnenminister Nancy Poseck machte in der Folge primär zwei Gruppen für die Geschehnisse verantwortlich. Er sagte gegenüber der "Bild", es habe friedliche Demonstrationen gegeben, die dann Richtung Abend von gewaltbereiten linken Gruppen und sogenannten migrantischen Chaoten gekapert worden seien. Poseck sprach ebenfalls von Störern, die überwiegend aus einem migrantischen Milieu stammten und betonte, dass es an dieser Stelle keine falschen Tabus geben dürfe. Die Ereignisse zeigten, dass man die Situation ernst nehmen müsse, was dazu führte, dass er die Zulassung weiterer Jugendproteste infrage stellte. Nach einer Bewertung sei nun zu schauen, ob man solche Veranstaltungen überhaupt zulassen könne.

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Auch andere politische Akteure äußerten sich ähnlich. Die am Montag von Friedrich Merz zur neuen Jugendbeauftragten der Bundesregierung ernannte Person sprach von Gewaltexzessen aus migrantischen Milieus. Landesinnenminister Poseck gab am Sonntag bekannt, dass 54 Verdächtige im Alter von 13 bis 29 Jahren festgenommen wurden. Diese besäßen überwiegend die deutsche Staatsangehörigkeit und hätten einen Migrationshintergrund. Mit Verweis auf Erkenntnisse der Einsatzkräfte sprach er von einer Tätergruppe, die überwiegend migrantisch geprägt gewesen sei. Er kündigte härtere Maßnahmen gegen diese an.

Kritik von Boris Pistorius an Pauschalisierungen

Gegen diese pauschalen Zuschreibungen regte sich umgehend Widerstand aus der schwarz-roten Koalition. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) fragte in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" scharf nach der Definition dieser Gruppen. Er stellte die Frage, ob es sich dabei um Menschen in dritter Generation in Deutschland handle, die deutsche Staatsangehörige seien, und warnte, dass diese Art der Differenzierung in die falsche Richtung führe.

Die Frage, ob die Ausschreitungen ein reines Migrationsproblem sind und ob der Ansatz, sich mit der Frage zu befassen, warum Menschen in der Gesellschaft nicht angekommen seien, ausreiche, blieb kontrovers. Poseck selbst hatte am Sonntag die Nacht als Initialzündung für eine härtere Gangart bezeichnet, insbesondere gegen die Tätergruppen, mit denen die Behörden es zu tun gehabt hätten. Er verwies dabei auf die Notwendigkeit, klare Grenzen zu setzen und gegen organisierte Störer vorzugehen.

Statistische Einordnung durch Experten notwendig

Die Kriminalstatistik (PKS) der vergangenen Jahre zeigt tatsächlich immer wieder, dass nichtdeutsche Tatverdächtige für einen besonders großen Teil der registrierten Straftaten verantwortlich sind. Im vergangenen Jahr hatten etwas mehr als 40 Prozent aller Straftäter keinen deutschen Pass. Deren Anteil an der Gesamtbevölkerung macht jedoch nur rund 15 Prozent aus. In Deutschland lebende Ausländer begingen also 2,5 Mal häufiger Straftaten als Deutsche. Bei den männlichen Jugendlichen lag der Faktor sogar bei 3,5.

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Allerdings warnen Experten davor, angesichts dieser Zahlen vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Wie ein Experte gegenüber dem Tagesspiegel im Jahr 2023 erklärte, sei eine Migrationserfahrung keine direkte oder zentrale Ursache für Straffälligkeit. Vielmehr gebe es verschiedene Faktoren, welche die Straffälligkeit begünstigen und bei migrantischen Jugendlichen oft stärker ausgeprägt sind. So kommen migrantische Jugendliche häufiger aus armutsgefährdeten Familien: Im Jahr 2021 waren es 37,4 Prozent, während bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund nur 13,8 Prozent armutsgefährdet waren.

Auch der Erziehungsstil könnte eine Rolle spielen, da Erfahrungen häuslicher Gewalt Studien zufolge die Gewaltaffinität der Jugendlichen erhöhen. Experten mahnen zudem an, dass die PKS kaum Aufschluss darüber gibt, ob Menschen mit Migrationsgeschichte tatsächlich mehr Straftaten begehen, da sie nur nach Staatsangehörigkeit und nicht nach Migrationshintergrund differenziert. Zudem gelten die Zahlen als statistisch stark verzerrt, da mehr als 90 Prozent der registrierten Straftaten auf eine Anzeige zurückgehen und Studien zeigen, dass von Ausländern begangene Taten generell häufiger angezeigt werden als solche von Deutschen mit Staatsbürgerschaft. Daher bleibt die politische und gesellschaftliche Debatte über die angemessene Reaktion auf die jüngsten Vorfälle sowie die Prävention von Jugendgewalt weiter akut.