Ein neuer Ermittlungsfall in Hessen bringt zwei Jugendliche in Untersuchungshaft, nachdem sie Minderjährige sexuell missbraucht, zu Selbstverletzungen gezwungen und ihre Aufnahmen zur Verbreitung vorgesteckt haben. Das COM‑Netzwerk ist als extremistische Szene bekannt, die weltweit Jugendliche manipuliert.

Gewalt, Selbstverletzung und sexueller Missbrauch stehen im Fokus eines neuen Ermittlungsfalls, der zwei Jugendliche aus Hessen wegen schwerer Straftaten in Untersuchungshaft gebracht hat. Die Beschuldigten beschließen sich angeblich in einer sogenannten COM-Netzwerk-Gruppe - einem Online-Netzwerk, das extremistischer und gewaltverherrlichender Natur ist - an einer systematischen Ausbeutung minderjähriger Mädchen zu beteiligen.

Laut Ermittlungen sollen sie die jungen Betroffenen über soziale Medien und Online‑Spiele kontaktiert, manipuliert und durch Drohungen zu sexuell erpressekündenden und selbstverletzenden Handlungen gezwungen haben. Dabei wurde beachtlich, dass die Mädchen selbst gefilmt oder fotografiert wurden und die Aufnahmen anschließend den Tätern übermittelt wurden, um die Weiterverbreitung dieser Inhalte zu ermöglichen. Die Generalstaatsanwaltschaft bezeichnete die Daten als "zur Weiterverbreitung bestimmt".

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Ermittlungen gegen zwei Jugendliche aus Hessen wegen schwerer Straftaten





Die Ermittlungen der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus - ZET - und der Kriminalpolizei Augsburg stehen nun im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Sprecher Sebastian Murer erläuterte, dass die Beschuldigten zudem der Bildung einer kriminellen Vereinigung nachgesprochen werden und schwerwiegende Verdachtsmomente hinsichtlich der Verbreitung ihrer Inhalte bestehen. Der Leiter der ZET, Alexander Ecker, beschrieb das COM-Netzwerk als "kriminelle, menschenverachtende Gruppe", die weltweit agiert.

Im Gegensatz zu bekannten Fällen wie "White Tiger" bleibt das aktuelle Verfahren vor dem Landgericht Hamburg noch im Prüfungsstadium und konzentriert sich vor allem auf die Frage der Staatsanwaltschaft, ob die Vorwürfe zur Einstellung von Kinder- und Jugendstraftaten, einschließlich die Vorwürfe des Selbstmordanstiftungspflichtiger Mordes, hinreichend vereint werden können.



Die Ermittlungen nehmen besondere Akzentuierung an, da die Inhalte nicht nur für die unmittelbare Opfergruppe problematisch sind, sondern auch für die Onlinewelt als Ganzes.

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Gefahr der Weiterverbreitung und rechtliche Konsequenzen für die Beschuldigten

Der Vorwurf einer gezielten Verbreitung in sozialen Medien bedeutet eine mögliche Ausweitung der Gefahr - eine Bedrohung, die im digitalen Zeitalter deutlich wächst, wenn es um die Manipulation von Jugendlichen geht. Somit wirft der Fall ein Schlaglicht auf die dringend benötigte Aufklärung, Prävention und Schärfung gesetzlicher Rahmenbedingungen, um der Wiederholung solcher Tatvorfälle entgegenzuwirken. Für die Gesellschaft stellt die Prävention nicht nur kurzzeitige Bestrafung, sondern langfristige Interventionsprogramme zur Wiederinsertion für die Täter und Unterstützung für die Betroffenen an die Wand.

Dieser neue Fall demonstriert die Komplexität und Ernsthaftigkeit von Online‑Extremismus, Sexual­Ausbeutung und Selbstverletzung, die souveräne nationale und internationale Zusammenarbeit zwischen Polizei, Justiz und Opferschutzmaßnahmen erfordert.