Gewalthilfegesetz: Ein Schritt näher an Schutz für Frauen

Nach jahrelanger Debatte hat der Bundestag das Gewalthilfegesetz verabschiedet. Das Gesetz soll Frauen besser vor Gewalt schützen, indem es ihnen einen Rechtsanspruch auf Beratung und Schutz in Frauenhäusern gewährt. Der Weg zum Gesetz war lang und schwierig, doch die Euphorie ist groß. Doch der Bundestag ist noch nicht das Ende. Das Gesetz muss noch den Bundesrat passieren.

Der Weg hin zu einem Gesetz, das Frauen besser vor Gewalt schützen soll, ist ein langer gewesen. Jahrelang gab es Verhandlungen, teilweise schwierig, denn mit einem Rechtsanspruch auf Schutz gegen Gewalt gehen auch Pflichten einher – und Kosten. Doch es sei wichtig, etwas zu tun, sagte Lisa Paus in ihrer Bundestag srede Ende Januar. Als zuständige Ministerin wies sie darauf hin, dass jede dritte Frau mindestens einmal im Leben Opfer von physischer oder sexueller Gewalt werde.

2023 seien 360 Frauen und Mädchen Opfer von Femiziden geworden. Und viele Frauen, die Schutz im Frauenhaus suchten, würden abgewiesen, weil die Plätze begrenzt seien. Das soll sich ändern. Mit einem Rechtsanspruch sollen Frauen, die Gewalt erleben, das Recht auf Beratung und Schutz haben, etwa in einem Frauenhaus. Dieser Rechtsanspruch soll ab 2032 greifen, bis dahin sollen aber bereits die Strukturen dafür aufgebaut werden. Das wiederum müssen die Länder erledigen. Finanzielle Unterstützung stellt der Bund in Aussicht, insgesamt 2,6 Milliarden Euro sollen bereitstehen. Der Bundestag hat das Gesetz Ende Januar verabschiedet und damit bei einigen große Euphorie ausgelöst: Der Deutsche Frauenrat sprach von einem Meilenstein. Doch das Gesetz muss noch den Bundesrat passieren. Eigentlich hätte es im März seinen Weg auf die Tagesordnung der Länderkammer gefunden, doch dann wurde darum gerungen, noch diesen Freitag darüber abzustimmen. Erst kurzfristig, was bei einigen für Nervosität sorgte: Wäre es vor der Bundestagswahl nicht mehr auf die Tagesordnung gekommen, hätte das mindestens für Verzögerung gesorgt. Im Bundesrat verhalten wird. Es ist zu hören, dass die Landesregierung zugestimmt hat, das Gesetz diesen Freitag auf die Tagesordnung zu setzen – ein Zeichen dafür, die Abstimmung nicht hinauszögern zu wollen. Offiziell heißt es aus der Staatskanzlei, die Landesregierung'-Fraktion sagt: Ich erwarte, dass die Landesregierung diesem Gesetz zustimmt. Alles andere wäre ein absoluter Skandal gegenüber allen von Gewalt betroffenen Frauen. Annika von der Frauenberatungsstelle sagte in einer Stellungnahme. Konkret werde das Land dann eine Analyse erstellen, um zu ermitteln, wie groß der Bedarf ist und welche Strukturen noch aufgebaut werden müssen. Bisher müssen Frauen, die Schutz vor Gewalt suchen, für den Platz im Frauenhaus zahlen, sofern sie ein geregeltes Einkommen haben. Auch müssen z.B. Auszubildende, Rentnerinnen oder Asylbewerberinnen die Kosten selbst tragen, berichtet Iris Pallmann vom Paritätischen. Können Frauen das Geld nicht aufbringen, springen oft die Häuser selbst mit Spendengeldern ein. Die öffentliche Förderung reiche oft nicht aus, alle Kosten zu decken. Das Land fördert derzeit 70 Frauenhäuser mit insgesamt 708 Schutzplätzen für Frauen und bis zu 752 Kinderplätzen. Die Plätze seien in den vergangenen Jahren gestiegen, weil Frauenhäuser in das Förderprogramm aufgenommen wurden, so das Ministerium. Den konkreten Bedarf, auch was die regionale Verteilung angeht, will das Ministerium prüfen, wenn das Gesetz durch ist. Geht es ums Geld, bleibt jedoch eine Frage: Reichen die 2,6 Milliarden Euro aus, die der Bund langfristig bereitstellen will, um eine neue Struktur aufzubauen? Ab 2027 soll das Geld fließen, wie viel-Antrag debattiert und in mehreren Ausschüssen darüber abgestimmt. Der Antrag fordert die Landesregierung dazu auf, für das Gewalthilfegesetz zu stimmen. Außerdem solle der angekündigte Landesaktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention erarbeitet werden. Dazu werden mehrere Punkte aufgeführt. An genau diesem Plan arbeite das Ministerium bereits, darauf verweisen u.a. die Grünen. In zwei Ausschüssen wurde der Antrag nun abgelehnt, obwohl sich die Fraktionen in der Sache einig sind. Dringendes Handeln sei gefragt, so die geforderte flächendeckende Umsetzung der Istanbul-Konvention und die Finanzierung weiterer Präventions- und Sensibilisierungsmaßnahmen. Die Grünen setzt man ganz auf das Gewalthilfegesetz, das scheinbar kurz vor seinem Abschluss steht – wenn es denn am Freitag genug Stimmen im Bundesrat bekommt





WDRaktuell / 🏆 25. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Gewalthilfegesetz Frauenrechte Gewalt Gegen Frauen Bundesrat Bundestag Istanbul-Konvention

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gewalthilfegesetz: Was die neuen Regeln für Frauen in NRW bedeutenFrau mit einem roten Handabdruck über dem Gesicht (Symbolbild)

Weiterlesen »

Gewalthilfegesetz: Bundestag stimmt zu - Was bedeutet das für Frauen?Der Bundestag hat am 31. Januar 2025 dem Gewalthilfegesetz zugestimmt. Das Gesetz soll Frauen und Mädchen vor häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt schützen. Es stellt einen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe sicher und sieht die finanzielle Unterstützung von Frauenhäusern und Beratungsstellen vor. Die Umsetzung des Gesetzes verzögert sich jedoch bis 2032.

Weiterlesen »

Gewalthilfegesetz: Was uns Frauen jetzt erwartetDer Bundestag hat dem Gewalthilfegesetz zugestimmt. Was das für Frauen und Mädchen bedeutet, liest du hier.

Weiterlesen »

Gesellschaft: Gewalthilfegesetz soll Frauen besser schützenDer Bundestag hat dem Gewalthilfegesetz zugestimmt. Was das für Frauen und Mädchen bedeutet, liest du hier.

Weiterlesen »

Neues Gesetz gegen sexuelle Gewalt: Erfolgreicher Kampf für den Schutz von KindernDer Bundestag hat das Gesetz gegen sexuelle Gewalt an Kindern verabschiedet. Zu verdanken ist das der Missbrauchsbeauftragten Kerstin Claus.

Weiterlesen »

Gesetz zum Schutz von Einsatzkräften scheitert an UnionBeratungen über ein geplantes Gesetz zum Schutz von Polizisten, Rettungskräften und Ehrenamtlichen sind zwischen SPD, Grünen, FDP und Union gescheitert. Die Union blockiert den Gesetzentwurf und behält an ihrer Forderung nach einer Erhöhung der Mindeststrafe für Angriffe auf Einsatzkräfte fest. Damit scheitert auch die Abstimmung über die geplanten Strafverschärfungen vor der Bundestagswahl.

Weiterlesen »