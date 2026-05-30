Gewaltiger Münzschatz in Südnorwegen entdeckt

Ein gewaltiger Münzschatz ist in Südnorwegen entdeckt worden. Der Fund besteht aus 4772 Silbermünzen, die vermutlich aus dem Jahr 1050 nach Christus stammen.

Ein gewaltiger Münzschatz ist in Südnorwegen entdeckt worden. Der Fund besteht aus 4772 Silbermünzen, die vermutlich aus dem Jahr 1050 nach Christus stammen. Der Ort des Fundes ist nicht als wichtiges Zentrum der Wikingerzeit bekannt, was viele Fragen aufwirft.

Die Forscher vermuten, dass der Schatz mit der damaligen Eisenproduktion in der Region Østerdalen zusammenhängt. In dieser Region wurde vor rund tausend Jahren viel Eisen hergestellt, ein Geschäft, das damals als äußerst lukrativ galt. Eisen war ein grundlegender Bestandteil aller Bereiche der Gesellschaft, es wurde für landwirtschaftliche Geräte, den Hausbau, Schiffsnieten, Waffen, Äxte und Schwerter benötigt. Jeder war auf Eisen angewiesen.

Die Münzen stammen überwiegend aus damaligen Königreichen im heutigen England und Deutschland. Dies deutet darauf hin, dass die Region Teil eines größeren Handelsnetzes gewesen ist. Der Bodenradar zeigte keine Hinweise auf Häuser oder Höfe direkt am Fundort. Dies bestätigt, dass der Schatz nicht in einem Haus oder auf einem Bauernhof vergraben wurde.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass sich der Schatz einst auf einer Insel befunden haben könnte, wobei jemand zu einer erhöhten Stelle im Fluss watete. Der Grund für das Vergraben des Schatzes bleibt jedoch offen. Während einige Forscher an Händler oder wohlhabende Bauern und Bäuerinnen denken, vermuten andere eine Flucht vor Feinden





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