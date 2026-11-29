Staatsanwaltschaft und Polizei suchen bei den Ultras von Dynamo Dresden nach Beweisen für die Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung. Der massive Einsatz nach dem Zweitliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli löst nicht nur beim Fußballklub selbst Befremden aus und sorgt für Klärungsbedarf.

Auch Beamte aus Bayern gingen in Dresden gegen die Ultras vor. Staatsanwaltschaft und Polizei suchen bei den Ultras von Dynamo Dresden nach Beweisen für die Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung.

Der massive Einsatz nach dem Zweitliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli löst nicht nur beim Fußballklub selbst Befremden aus und sorgt für Klärungsbedarf. In einer im deutschen Profifußball wohl beispiellosen Razzia ist die Polizei hart gegen die Ultra-Gruppierung von Zweitligist Dynamo Dresden vorgegangen.

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Rund 1000 Beamte auch aus anderen Bundesländern waren im Einsatz, dazu standen Wasserwerfer rund um das Rudolf-Harbig-Stadion, außerdem gab es Durchsuchungen in ganz Dresden und der Umgebung: Einsatzkräfte umstellten am Samstag vor dem K-Block auf dem Stadiongelände etwa 450 potenzielle Mitglieder und Unterstützer der "Ultras Dynamo", gegen 87 Angehörige der Gruppierung wird wegen des Verdachts der Bildung bzw. mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Vier Beschuldigte im Alter zwischen 29 und 38 Jahren wurden festgenommen.