Ein schwerer Sturm hat Thanksgiving in den USA verwüstet: Über 900.000 Haushalte ohne Strom, tausende gestrichene Flüge und verschobene Traditionen in New York.

Gewaltige Unwetter haben das traditionelle Thanksgiving -Fest am vergangenen Donnerstag in den Vereinigten Staaten vollständig durcheinandergebracht. Ein schwerer Sturm hat im gesamten Land für massive Verwüstungen und weitreichende Stromausfälle gesorgt, die den Feiertag zu einer logistischen Katastrophe machten. Mehr als 900.000 Haushalte und Unternehmen waren plötzlich ohne Elektrizität, was den normalen Alltag und die Ferienvorbereitungen sofort zum Erliegen brachte. Besonders hart betroffen waren die Bundesstaaten Pennsylvania, Maryland und Virginia im Osten der Nation.

Massive Stromausfälle und Infrastrukturversagen

Die physikalischen Auswirkungen des Sturmes waren dramatisch und weitreichend, da auch Teile der Landesmitte zeitweise betroffen waren. Überschwemmungen traten auf, und im Landesinneren stürzten Bäume aufgrund heftiger Windböen und aufgeweichter Böden auf Stromleitungen sowie Häuser. Mehrere wichtige Brücken wurden infolge des starken Winds geschlossen, um Unfälle zu verhindern. Die lokalen Behörden erließen dringende Warnungen und riefen die Bevölkerung auf, Autofahrten strikt einzuschränken, um die Straßen sicher zu halten und Einsatzfahrzeuge nicht zu behindern.

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Wasserknappheit in der Nähe der Hauptstadt

In den Vororten der US-Hauptstadt Washington im Bundesstaat Maryland ergab sich eine prekäre Lage bezüglich der Trinkwasserversorgung. Aus Sorge vor negativen Auswirkungen der weitverbreiteten Stromausfälle auf die funktionstüchtige Wasseraufbereitung riefen die Behörden knapp zwei Millionen Kunden dazu auf, Leitungswasser zu sparen. Diese Maßnahme diente der Vorsicht, sollte die Stromversorgung in kritischen Behandlungsanlagen der Wasserwerke ausfallen und die Reinigungskapazitäten gefährden.

Katastrophale Auswirkungen auf den Reiseverkehr

Thanksgiving fällt immer auf den vierten Donnerstag im November und gilt in den USA als einer der reisestärksten Tage des Jahres. Viele Reisende mussten ihre Pläne jedoch abrupt umplanen, als der Verkehrskollaps einsetzte. Landesweit wurden laut der Website FlightAware knapp 400 Flüge gestrichen, während sich mehr als 2000 weitere Flüge erheblich verspäteten. Die Luftfahrtbranche sah sich gezwungen, den Betrieb einzuschränken, da die Wetterbedingungen die Sicherheit der Passagiere und Besatzungen gefährdeten.

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Notstand in New Jersey und Verschiebung der Macy's Parade

Die Gouverneurin des Bundesstaats New Jersey, Mikie Sherrill, hatte bereits am Mittwoch den Notstand ausgerufen, um die Bevölkerung vorzubereiten. Sie schrieb im Onlinedienst X, die Bürger sollten ihre Geräte aufgeladen halten, Stromausfälle direkt beim Versorger melden und sich von heruntergerissenen Stromleitungen fernhalten. In New York wurde die traditionelle Thanksgiving-Parade des Kaufhauses Macy's erstmals in ihrer hundertjährigen Geschichte verschoben. Die Parade fiel ursprünglich auf Donnerstag, wurde jedoch aufgrund der Wettersituation auf Samstag verlegt, um die Sicherheit der Zuschauer und Teilnehmer zu gewährleisten.

Extremes Wetter an der Westküste Kaliforniens

Neben den Wirren im Osten des Landes hatten die Menschen an der US-Westküste in dieser Woche ebenfalls mit extremen Wetterbedingungen zu kämpfen. Gewaltige Wellen schlugen an die Küste Kaliforniens und drohten, Siedlungen zu überfluten. In einigen gefährdeten Gebieten mussten Menschen in Sicherheit gebracht werden, was die nationale Aufmerksamkeit weiter auf die Ausmaße der Naturgewalt lenkte.