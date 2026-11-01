Gewaltnacht in Frankfurt und Deutschland: Tausende Demonstranten, schwere Ausschreitungen und Plünderungen

Nach friedlichen GenZ-Protesten eskalierte die Lage in Frankfurt und anderen deutschen Städten. Gewalttäter zerstörten Geschäfte, griffen Polizisten an und führten zu massiven Sachschäden und Festnahmen.

Am Samstagabend und in der folgenden Nacht kam es in mehreren deutschen Städten, insbesondere in Frankfurt am Main, zu schweren Ausschreitungen. Die ursprünglich friedliche Demonstration der GenZ-Bewegung entwickelte sich zu einer Nacht der Gewalt, bei der Schaufenster zertrümmert, Geschäfte geplündert und Polizeikräfte angegriffen wurden. Die Lage spitzte sich gegen 19 Uhr in der Frankfurt er Innenstadt massiv zu, als gewaltbereite Personen begannen, Böller, Steine und Flaschen auf Beamte zu werfen.

Eskalation in der Frankfurter Innenstadt

Der Protestzug startete zunächst friedlich mit rund 2500 Teilnehmern, doch die Anzahl der Menschen wuchs später auf etwa 8000 an. In der Nähe der Konstablerwache kippte die Stimmung drastisch. Die Polizei reagierte mit dem gezielten Einsatz von Pfefferspray, wobei so viel Spray verwendet wurde, dass auch unbeteiligte Passanten Schutz in Geschäften suchten. Parallel rückten Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge an, um die Lage einzudämmen. Trotzdem verlagerte sich die Gewalt weiter in die Innenstadt, speziell in den Bereich um die Zeil.

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Dort wurden systematisch Fensterscheiben von Geschäften eingeworfen. Augenzeugen berichteten, dass zunächst die Fenster der Schuhkette Snipes zerstört und Sportschuhe gestohlen wurden. Trotz des Eingreifens eines Wasserwerfers zogen die Randalierer weiter und griffen unter anderem eine Parfümerie sowie ein Waffengeschäft an. Vermummte Täter schlugen mit Steinen und Fäusten gegen die Ladenfronten. Durch das entstandene Loch sollen Gegenstände entwendet worden sein, bevor die Polizei einen Verdächtigen festnehmen konnte und zwei Waffen sicherte.

Die Zerstörung ging weiter, als Mülltonnen in Brand gesetzt und Straßenschilder umgeworfen wurden. Das Bild der Verwüstung war am Sonntagmorgen deutlich sichtbar. Ein surrealer Moment entstand, als ein Mann im Batman-Kostüm vor einem Feuer posierte und später festgenommen wurde. Gegen 22 Uhr wurde die Zeil schließlich vollständig für den Verkehr und Fußgänger gesperrt, um die Situation zu beruhigen. Die Stadtreinigung rückte am Sonntagmorgen an, um den Müll und die Trümmer zu beseitigen.

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Massive Festnahmen und Verletzte

Die Bilanz der Nacht war erschreckend hoch. Die Polizei verzeichnete bis zum späten Abend mehrere Dutzend Festnahmen. Mehrere Beamte wurden verletzt, mindestens einer schwer. Eine besondere Fahndungsoperation brachte Erfolg, als die Bundespolizei am Bahnhof Hanau vier minderjährige Personen festnahm. Den Jugendlichen wurde vorgeworfen, mutmaßliches Diebesgut aus den Frankfurter Plünderungen bei sich zu tragen. Gegen 1 Uhr nachts konnte das Spezialkommando (SEK) die Lage unter Kontrolle bringen.

Offizielle Angaben zu den genauen Schäden und der Anzahl der Festnahmen sollten am Sonntagmittag in einer Pressekonferenz um 13 Uhr erfolgen. Der Hessische Innenminister Roman Poseck kommentierte die Ereignisse in einem Videostatement. Er betonte, dass sich die befürchtete Gefahr realisiert habe. Nach seinen Worten hatten sich etwa hundert linksextremistische Gewalttäter unter die Versammlung gemischt. Medienberichten zufolge soll die Zahl der gewalttätigen Akteure jedoch deutlich höher gelegen haben.

Unruhen in weiteren deutschen Städten

Frankfurt war nicht der einzige Ort der Gewalt. In Berlin flogen aus einem Demonstrationszug durch die Bezirke Mitte und Prenzlauer Berg Böller, Raketen, Eier und Flaschen auf die Polizeikräfte. Zudem besprühten Randalierer eine Straßenbahn mit roter Farbe. Die Polizei in der Hauptstadt verzeichnete 27 leicht verletzte Beamte und ordnete 56 Festnahmen an. In Hamburg brannten Barrikaden, während in Köln ebenfalls Wasserwerfer zum Einsatz kamen.

Auch in anderen Städten kam es zu Störungen. In Bremen gingen Randalierer mit Schlägen und Tritten gegen Polizisten vor, und ein Müllcontainer ging in Flammen auf. In Stuttgart zogen vermummte Personen mit Böllern durch die Stadt und wichen dabei von der genehmigten Route ab. Die landesweiten Ausschreitungen zeigten ein breites Spektrum an Gewalt und Vandalismus, das die Sicherheitsbehörden zu koordinierten und massiven Gegenmaßnahmen zwang.