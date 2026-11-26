Nach mehreren Vorfällen mit gewalttätigen Jugendlichen beschließt der Landtag ein Präventionsprogramm, das Polizei- und Jugendarbeit verknüpft.

| Nach der Häufung mehrerer Fälle von Jugendgewalt in Brandenburg will Innenminister Jan Redmann bei der Strafverfolgung aufs Tempo drücken.

„Wer Gewalt ausübt, der muss spüren: Der Staat ist da, er schaut nicht weg und er ist schneller, als viele Täter denken“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Potsdamer Landtag. „Jugendgewalt ist Gewalt, Punkt. “ Der Landtag beschloss mit breiter Mehrheit von SPD, CDU, BSW und der WfB-Gruppe ein Maßnahmenpaket mit dem Titel „Sicher aufwachsen in Brandenburg“. Die Vorbeugung von Jugendgewalt müsse ausgebaut werden, indem Kinder- und Jugendhilfe, Familien, Hilfen zur Erziehung und Schulsozialarbeit gestärkt würden.

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In Schulen sollten Spielräume für soziales Lernen, gewaltfreie Konfliktlösung und Demokratiebildung genutzt werden. Ein Programm soll nach dem Vorbild der kriminalitätspräventiven Initiative „Kurve kriegen“ aus Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht werden. Dabei identifiziert die Polizei Kinder und Jugendliche, die bereits strafrechtlich auffällig geworden sind – und dann in einem engen Netz von Trägern der Jugendhilfe, Polizei, Jugendämtern und Schule betreut werden. Dies soll einer späteren „Karriere“ zum „Intensivtäter“ vorbeugen.